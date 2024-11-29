Ночные заморозки до -7 спрогнозировали в выходные в Волгоградской области





В Волгоградской области в предстоящие выходные температура воздуха опустится до -7 в ночное время. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, также жителей региона ожидают туман, изморозь и гололедица.

В субботу, 30 ноября, существенные осадки не прогнозируются. Ночью и утром местами возможны туман и изморозь, а на дорогах гололедица. Ветер северный 6-11 м/с. Температура ночью -2…-7º; днём воздух прогреется до +3.

В первый день зимы, 1 декабря, также ожидается на дорогах гололедица. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -7º, а днем прогреется до +3º.