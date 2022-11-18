Расследования

Труп – на берег Кумылги, лопату – в Хопер: СК раскрыл зверское убийство в Волгоградской области

Расследования 18.11.2022 14:56
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18.11.2022 14:56


В Волгоградской области следователями СКР раскрыто убийство мужчины, совершенное в 2021 году. Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, 23 сентября текущего года на правом берегу реки Кумылга недалеко от станицы Кумылженская  обнаружены скелетированные останки человека. 

– При исследовании костных останков эксперты обнаружили  множественные переломы черепа, что свидетельствовало о криминальном характере смерти человека. По данному факту Фроловским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Одна из экспертиз установила, что костные останки принадлежат 34-летнему местному жителю, местонахождение которого было неизвестным с 10 августа 2021 года, – сообщила Буянова

Сотрудникам территориального подразделения СКР совместно с полицейскими удалось установить убийцу. Им оказался 37-летний житель Кумылженского района. После задержания он сразу же признался следователям в причастности к убийству и подробно рассказал о преступлении.

По словам задержанного, в ночь с 10 на 11 августа 2021 года во время застолья в одном из частных домов по улице Маслозаводская в станице Кумылженской между ним и потерпевшим произошел конфликт, во время которого подозреваемый схватил штыковую лопату и ее металлической частью нанес множественные удары по голове 34-летнего знакомого. Удары злоумышленник наносил до тех пор, пока мужчина не перестал подавать признаков жизни, – сообщает официальный представитель СУ СКР. 

Чтобы скрыть убийство, мужчина вывез тело своего собутыльника на берег Кумылги и закопал. После этого подозреваемый вернулся в дом, где продолжил распивать спиртное. От орудия преступления – лопаты, злоумышленник избавился на следующий день, выбросив ее в другую реку – Хопер.

Злоумышленник уже заключен под стражу. Расследование продолжается.


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