Сбер повысил ставки по вкладам в юанях





С 18 ноября Сбер увеличил ставки по вкладам в юанях.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Мы не только значительно повысили ставки, но и предлагаем клиентам выгодный курс конвертации рублей и долларов в юани, что увеличивает совокупную доходность вкладов. Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы диверсифицировать сбережения и перевести часть из них в китайский юань. Максимальные ставки предусмотрены для клиентов, которые оформят вклад на три года».

Деньги конвертируются из долларов или рублей в юани автоматически — по курсу на дату открытия депозита. Оформить вклады можно в СберБанк Онлайн и в офисах банка.



