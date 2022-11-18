Экономика

Сбер повысил ставки по вкладам в юанях

Экономика 18.11.2022 14:31
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18.11.2022 14:31


С 18 ноября Сбер увеличил ставки по вкладам в юанях. 
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:
«Мы не только значительно повысили ставки, но и предлагаем клиентам выгодный курс конвертации рублей и долларов в юани, что увеличивает совокупную доходность вкладов. Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы диверсифицировать сбережения и перевести часть из них в китайский юань. Максимальные ставки предусмотрены для клиентов, которые оформят вклад на три года».
Деньги конвертируются из долларов или рублей в юани автоматически — по курсу на дату открытия депозита. Оформить вклады можно в СберБанк Онлайн и в офисах банка. 

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