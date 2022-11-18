Экономика

ВТБ: спрос на розничные кредиты в ноябре растет на четверть

Экономика 18.11.2022 10:24
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18.11.2022 10:24


ВТБ фиксирует тренд по восстановлению рынка розничного кредитования. За первую половину ноября физлица увеличили спрос на кредиты на 27% по сравнению с первой половиной октября и на 14% – с первой половиной сентября. По оценкам ВТБ, всего во втором полугодии продажи розничных кредитов на рынке могут вырасти более чем в 1,5 раза по сравнению с первым. По итогам года физлица оформят более 10 трлн рублей кредитов. 

С начала ноября клиенты ВТБ оформили кредиты на сумму порядка 75 млрд рублей. Спрос на потребительские кредиты вырос на треть, более чем до 40 млрд рублей. В автосегменте объем сделок вырос примерно на 60%, почти до 3 млрд рублей. Выдачи ипотеки превысили 30 млрд рублей, рост по сравнению с началом октября – в пределах 10%. Основная активность заемщиков концентрируется в сегменте вторичного жилья, где проходит около 65% всех сделок. 

По оценке ВТБ, во втором полугодии продажи розничных кредитов на рынке превысят 6 трлн рублей, показав прирост более чем в 1,5 раза к показателям первой половины года. Продажи кредитов наличными за этот период могут составить 2,9 трлн рублей (рост в 1,7 раза), ипотеки – 2,8 трлн рублей (рост в 1,5 раза), автокредитов – 320 млрд рублей (+5%). Всего по итогам года банки выдадут более 10 трлн рублей кредитов, что будет ниже показателей 2021 года примерно на четверть. При этом портфель кредитов физлиц, по оценке ВТБ, покажет рост на 9%, до 28 трлн рублей.

К росту потребительской активности во втором полугодии приведут несколько факторов, в числе которых – стабилизация экономической ситуации, сохранение ключевой ставки ЦБ РФ и отложенный спрос.

-Ноябрь показывает позитивную динамику спроса населения на кредитные продукты, мы видим, что рынок восстанавливается после снижения в начале октября. Это позволяет нам сохранять планы по росту рынка во втором полугодии примерно в 1,5 раза, а всего за год российские банки могут превысить знаковую отметку в 10 трлн рублей продаж, что ниже рекордов прошлого года, но сопоставимо с показателями 2020-го, – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

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