В городе Урюпинске Волгоградской области местные жители оказались крайними в коммунальной междоусобице, участниками которой стали МУП «Водоканал» и ООО «Станция приема отходов». Как сообщили 17 ноября в региональном УФАС, муниципальное предприятие препятствовало работе частной организации, в результате чего вывозить нечистоты оказалось попросту некому.

– ООО «Станция приема отходов» направило в адрес МУП «Водоканал» заявление с предложением заключить договор на прием жидких отходов, перевозимых автомобильным транспортом на пункты приема МУП «Водоканал». Однако«Водоканал» отказывалось заключить такой договор, затеяв длительную переписку с организацией, – сообщили в антимонопольном органе. – В результате ООО «Станция приема отходов» было вынуждено остановить деятельность по причине изъятия станции слива ЖБО и непредставления МУП «Водоканал» точки слива.

В управлении ФАС России по Волгоградской области по данному факту была проведена проверка. По ее итогам МУП признано нарушившим закон о конкуренции.

– В результате рассмотрения дела МУП «Водоканал» признано нарушившим ст. 10 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ, что выразилось в отказе от заключения договора и создании препятствий своему конкуренту в осуществлении деятельности на рынке вывоза ЖБО, – сообщили в антимонопольном органе.

По требованию УФАС муниципальное учреждение должно в кратчайшие сроки заключить договор с ООО «Станция приема отходов».