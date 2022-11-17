Депутаты отметили серьезный подход к подбору кадров в Садах Придонья





На площадке компании «Сады Придонья» прошло выездное рабочее совещание комитета Волгоградской областной Думы по аграрной политике и земельным отношениям.

В ходе рабочей поездки в Сады Придонья Владимир Ефимов глава комитета Волгоградской областной Думы по аграрной политике и земельным отношениям и делегация депутатов посетили ведущее предприятие региона и провели выездное совещание. На повестке – вопросы развития селекции и семеноводства в Волгоградской области, проблемы кадрового обеспечения предприятий АПК региона. Владимир Ефимов отметил, что Сады Придонья - динамично развивающаяся компания, которая неизменно ищет новые точки роста для своего производства, расширения существующего ассортимента, а также много делающая в социальной сфере для того, чтобы молодые специалисты оставались жить и работать в сельской местности.

– Один из важнейших вопросов сегодня связан с нехваткой квалифицированных молодых кадров в агропромышленном комплексе. А именно грамотных специалистов, обладающих самыми современными знаниями, – сказал Владимир Ефимов. – Компания «Сады Придонья» - отличный пример организации, которая на практике решает вопросы кадрового потенциала. А именно формирует социальную инфраструктуру в поселке, поскольку она является одной из основных составляющих при создании комфортных условий жизни людей. На площадке предприятия проходят обучение студенты аграрного университета. Кроме этого, компания развивает экскурсионную деятельность в том числе, направленную на профориентирование школьников.

По мнению председателя комитета Волгоградской областной Думы по аграрной политике и земельным отношениям, все вопросы, которые обсуждались на заседании, будут еще раз детально рассмотрены, для того чтобы выработать по каждому из них пути решения.



