В Волгограде под окнами высотки нашли тело школьника

В Дзержинском районе Волгограда с высоты сорвался 17-летний гимназист. Как стало известно ИА «Высота 102», перед гибелью подростка видели на общем подъездном балконе высотного дома.
— Тело несовершеннолетнего нашли во дворе дома № 110 по проспекту имени Жукова, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Подросток упал с высоты 23 этажа.
Со слов жильцов дома, погибший учился в 11-м классе в гимназии № 12. Инцидент произошел накануне примерно около шести часов вечера.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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