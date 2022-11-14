Экология

Волгоградская область вошла в десятку самых активных регионов в экологическом конкурсе

Экология 14.11.2022 21:47
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14.11.2022 21:47



Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко назвала самые активные регионы, которые приняли участие в конкурсе Росприроднадзора «Экология – дело каждого». В своем телеграм-канале, сообщает ИА «Высота 102», Виктория Абрамченко перечислила десять субъектов, откуда больше всего поступило детских и юношеских проектов в рамках объявленного конкурса.

1 место – Краснодарский край (2293 заявки), при этом регион лидирует второй год подряд!
2 место – Ростовская область (2241);
3 место – Челябинская область (2172);
4 место – Новосибирская область (2168);
5 место – Москва (2137);
6 место – Республика Татарстан (1852);
7 место – Московская область (1569);
8 место – Нижегородская область (1351);
9 место – Ленинградская область (1322);
Замыкает десятку лидеров – Волгоградская область (1239).

- Все работы яркие, творческие и уникальные, - отметила вице-премьер. -  Здесь и социальные ролики, рисунки, песни, фильмы, танцы, готовые научные проекты и экологические акции.

В этом году к конкурсу уже присоединились ребята из 33 стран. Всего на отбор было прислано 45 тысяч работ (в пять раз больше, чем в прошлом году).
Имена победителей объявят уже 24 ноября.

Фото телеграм-канала Абрамченко В.В.

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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