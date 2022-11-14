Волгоградская область вошла в десятку самых активных регионов в экологическом конкурсе

3 место – Челябинская область (2172);
4 место – Новосибирская область (2168);
5 место – Москва (2137);
6 место – Республика Татарстан (1852);
7 место – Московская область (1569);
8 место – Нижегородская область (1351);
9 место – Ленинградская область (1322);
Замыкает десятку лидеров – Волгоградская область (1239).
- Все работы яркие, творческие и уникальные, - отметила вице-премьер. - Здесь и социальные ролики, рисунки, песни, фильмы, танцы, готовые научные проекты и экологические акции.
В этом году к конкурсу уже присоединились ребята из 33 стран. Всего на отбор было прислано 45 тысяч работ (в пять раз больше, чем в прошлом году).
Имена победителей объявят уже 24 ноября.