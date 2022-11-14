Волгоградская область вошла в десятку самых активных регионов в экологическом конкурсе









Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко назвала самые активные регионы, которые приняли участие в конкурсе Росприроднадзора «Экология – дело каждого». В своем телеграм-канале, сообщает ИА «Высота 102», Виктория Абрамченко перечислила десять субъектов, откуда больше всего поступило детских и юношеских проектов в рамках объявленного конкурса.





1 место – Краснодарский край (2293 заявки), при этом регион лидирует второй год подряд!





Фото телеграм-канала Абрамченко В.В.







Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»



- Все работы яркие, творческие и уникальные, - отметила вице-премьер. - Здесь и социальные ролики, рисунки, песни, фильмы, танцы, готовые научные проекты и экологические акции.В этом году к конкурсу уже присоединились ребята из 33 стран. Всего на отбор было прислано 45 тысяч работ (в пять раз больше, чем в прошлом году).Имена победителей объявят уже 24 ноября.