Происшествия

В Жилгородке на западе Волгограда трамвай насмерть переехал мужчину

Происшествия 10.11.2022 16:26
0
10.11.2022 16:26


В Дзержинском районе Волгограда 10 ноября в результате наезда трамвая скончался  20-летний молодой человек. По предварительным данным, местный житель оказался на трамвайных путях за несколько секунд  до происшествия. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть волгоградца. 

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 15.00 на ул. 51-й Гвардейской. 

По предварительным данным, во время движения вагоновожатая заметила, как неизвестный молодой человек лег на пути перед приближающимся трамваем. Женщина применила экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось, – сообщают в пресс-службе регионального управления полиции. – Мужчина скончался. 

В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
10.11.2022 16:40
Происшествия 10.11.2022 16:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2022 12:33
Происшествия 10.11.2022 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2022 10:46
Происшествия 10.11.2022 10:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2022 10:44
Происшествия 10.11.2022 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2022 08:50
Происшествия 10.11.2022 08:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2022 14:14
Происшествия 09.11.2022 14:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2022 11:35
Происшествия 09.11.2022 11:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2022 09:20
Происшествия 09.11.2022 09:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2022 19:29
Происшествия 08.11.2022 19:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2022 17:42
Происшествия 08.11.2022 17:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2022 16:01
Происшествия 08.11.2022 16:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2022 12:00
Происшествия 08.11.2022 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2022 10:53
Происшествия 08.11.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2022 10:16
Происшествия 08.11.2022 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2022 09:40
Происшествия 08.11.2022 09:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:53
«Рискуя жизнью, спас сослуживца»: волгоградского медика, участвующего в СВО, наградили орденом МужестваСмотреть фотографии
19:41
«Что стрелять, что строить»: волгоградца отправили в зону СВО по объявлению о восстановлении МариуполяСмотреть фотографии
18:35
Волгоградские синоптики спрогнозировали потепление до +13 градусовСмотреть фотографии
18:05
Свои пещеры и река Хуанхэ: стоки в обход очистных создали новый ландшафт на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Госдума: выплаты мобилизованным и добровольцам освободят от НДФЛСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде УК «Парадигма» дважды поймали на подделке протоколов собраний жильцовСмотреть фотографии
17:01
«Открытие Авто»: почти две трети российских автовладельцев считают, что российский автопром стал лучшеСмотреть фотографии
16:40
Трамваи №5, 10 и 12 изменили маршруты из-за смертельного наезда на волгоградцаСмотреть фотографии
16:26
В Жилгородке на западе Волгограда трамвай насмерть переехал мужчинуСмотреть фотографии
16:17
По дорогам мимо склонов: в Волгограде после коммунального ЧП вступили в дело дезинфекторыСмотреть фотографии
15:41
Аудиторы КСП проверят траты волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
15:25
Банк Уралсиб вошел в топ-10 самых инновационных банковСмотреть фотографии
15:25
Дело неравнодушных: 10 тысяч человек вышли на уборку берегов озер и рек Волго-Донского бассейнаСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде около памятника самолету изменят схему движенияСмотреть фотографии
13:39
Президент наградил замминистра МВД Кравченко орденом Александра НевскогоСмотреть фотографии
13:33
В мэрии рассказали, когда над волгоградцами наконец засияют звездыСмотреть фотографии
13:29
Без парада и помпы: полицейские Волгограда отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
12:58
«Россети Юг» отремонтировали девять подстанций в г. Волжском Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:43
Вяленые томаты и пряники в Волгограде проштампуют буквой VСмотреть фотографии
12:33
Ушел в ночь: в Волгограде ищут пропавшего 25 октября мужчинуСмотреть фотографии
12:31
Хорошие идеи – в производство: на ЕвроХим-ВолгаКалии наградили лучших рационализаторовСмотреть фотографии
11:31
Пенсионеры вытесняют молодую аудиторию в TikTokСмотреть фотографии
11:31
В Волго-Ахтубинской пойме нашли емкости с неизвестным веществомСмотреть фотографии
11:20
«Хоть бы лошадей дали»: в глубинке Волгоградской области дети пешком ходят в школу по лесуСмотреть фотографии
11:18
Водолаз сделал неожиданную находку в пруду волгоградского ЦПКиОСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде под окнами высотки нашли тело школьникаСмотреть фотографии
10:44
Волжанке присудили штраф за самовольное подключение к энергоснабжениюСмотреть фотографии
10:44
СУ СКР: в Волжском в квартире на улице Александрова обнаружен труп мужчиныСмотреть фотографии
10:00
«Россети Юг» выявили 160 фактов незаконного потребления электроэнергии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:18
Бастрыкин взял на контроль ДТП с погибшим подростком в ВолгоградеСмотреть фотографии
 