В Жилгородке на западе Волгограда трамвай насмерть переехал мужчину





В Дзержинском районе Волгограда 10 ноября в результате наезда трамвая скончался 20-летний молодой человек. По предварительным данным, местный житель оказался на трамвайных путях за несколько секунд до происшествия. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть волгоградца.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 15.00 на ул. 51-й Гвардейской.

– По предварительным данным, во время движения вагоновожатая заметила, как неизвестный молодой человек лег на пути перед приближающимся трамваем. Женщина применила экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось, – сообщают в пресс-службе регионального управления полиции. – Мужчина скончался.

В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия.