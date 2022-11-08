Телеком

Цифровые кадры: в этом году «Ростелеком» на Юге провел стажировку для почти 500 студентов

Телеком 08.11.2022 08:08
0
08.11.2022 08:08


«Ростелеком» в текущем году организовал стажировки для 497 студентов из вузов и ссузов ЮФО и СКФО. Всего за последние два года практику на предприятиях национального провайдера прошли 835 учащихся. В их числе представители крупнейших российских учебных заведений на Юге, таких как Астраханский государственный университет, Волгоградский государственный университет, Дагестанский государственный технологический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Южный Федеральный университет и других. 
Практиканты во время стажировки в различных подразделениях «Ростелекома» приобщаются к реализации глобальных цифровых и телеком-проектов, в том числе участвуют в формировании планов и задач, помогают в организации технической поддержки, изучают устройство биллинговых систем, занимаются разработкой программ и приложений, общаются с клиентами и выполняют множество других профильных задач, способствующих постижению профессии. Работу студентов в компании сопровождают персональные наставники — сотрудники и руководители структурных подразделений региональных филиалов.
Темпы цифровизации российской экономики с каждым годом растут, и для качественного сопровождения этот процесс требует увеличения количества компетентных специалистов. Мы на Юге целенаправленно развиваем программы стажировки, сотрудничаем с вузами, поддерживаем образовательные программы для молодежи и даже запустили собственную. Для нашей компании, так и для всей отрасли в целом, очень важно поддерживать передачу знаний новым поколениям, формировать кадры буквально со школьной скамьи. Сегодня, в условиях постоянных изменений, это позволяет нам не только сохранять лидерство в отрасли, но и содействовать федеральным программам развития человеческого капитала, — отметил вице-президент «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов.
По результатам прохождения стажировки студенты защищают реализованные ими проекты и получают рекомендации от наставников. Каждый практикант заносится в кадровый резерв компании и в дальнейшем, после получения диплома по специальности, рассматривается как потенциальный кандидат на трудоустройство.  
В цифровой отрасли, где многое зависит от прикладных знаний и навыков, стажировки помогают нашим студентам сделать первые шаги в профессии и обрести уверенность в себе. Технологии сегодня развиваются стремительно, и одна из главных задач университета — быть в потоке технологических изменений и предвидеть изменения рынков, следовательно, полагаться не только на теорию, но и на знания и навыки практиков, которыми с нашими студентами делятся эксперты “Ростелекома”, — рассказала Алла Калинина, ректор Волгоградского государственного университета. 
В рамках сотрудничества с вузами «Ростелеком» на Юге с 2020 года развивает собственную программу «Цифровое образование». В прошлом году в ней участвовало 18 вузов Юга и более 1200 студентов. Занятия проводились в мобильном приложении «Цифра РТК». Каждый участник по завершении курса получил соответствующий сертификат от национального цифрового провайдера.
Получить подробную информацию о социальных проектах «Ростелекома» можно на официальном сайте компании. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
07.11.2022 14:16
Телеком 07.11.2022 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.11.2022 14:19
Телеком 03.11.2022 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.11.2022 12:42
Телеком 03.11.2022 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.11.2022 10:13
Телеком 02.11.2022 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.10.2022 14:05
Телеком 31.10.2022 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.10.2022 10:39
Телеком 31.10.2022 10:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.10.2022 09:30
Телеком 31.10.2022 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.10.2022 16:43
Телеком 26.10.2022 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.10.2022 14:40
Телеком 26.10.2022 14:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.10.2022 12:40
Телеком 26.10.2022 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2022 14:33
Телеком 25.10.2022 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2022 09:50
Телеком 25.10.2022 09:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.10.2022 14:25
Телеком 24.10.2022 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.10.2022 12:30
Телеком 24.10.2022 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.10.2022 13:11
Телеком 20.10.2022 13:11
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:00
В Волгограде у самолета Airbus на взлете отказало оборудованиеСмотреть фотографии
11:59
«Придется корректировать планы»: Бочаров ответил на вопрос, хватит ли бомбоубежищ волгоградцамСмотреть фотографии
11:09
В МО РФ назвали условия выплат 195 тысяч рублей мобилизованным и срочникамСмотреть фотографии
10:53
МВД опубликовало видео жесткого наезда на пешехода в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
Реконструкция улицы Титова в Волгограде продолжится весной 2023 годаСмотреть фотографии
10:35
«Открытие Авто»: октябрь прервал начавшийся летом рост продаж авторынкаСмотреть фотографии
10:25
Не забудьте противогаз: волгоградцам рекомендуют подготовить «тревожный чемоданчик»Смотреть фотографии
10:20
Губернатор Бочаров поставил задачи МВД, МЧС и Роспотребнадзору на 8 ноябряСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде водитель-нарушитель снес мужчину на пешеходном переходе и скрылсяСмотреть фотографии
09:56
В Котельниково состоялось открытие обновленной школьной столовойСмотреть фотографии
09:40
Поезд до Новороссийска прибыл в Волгоград с 16-минутным опозданием из-за схода локомотиваСмотреть фотографии
09:09
Под Волгоградом замечены мобилизованные в противогазах и с автоматамиСмотреть фотографии
08:30
Пропавшую в Волжском школьницу нашли вместе с несовершеннолетним другомСмотреть фотографии
08:08
Цифровые кадры: в этом году «Ростелеком» на Юге провел стажировку для почти 500 студентовСмотреть фотографии
07:13
В Волгограде двор по соседству с администрацией утопает в грязи из-за брошенного ремонтаСмотреть фотографии
21:23
В Волгограде вынесли приговор 72-летней двухэтажкеСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде примут меры безопасности при демонтаже пристроек и фасада ЦУМаСмотреть фотографии
19:42
Владимир Путин наградил главу облздрава Анатолия СебелеваСмотреть фотографии
19:24
«Видели у магазина на Логинова»: в Волжском ищут пропавшую утром 14-летнюю школьницуСмотреть фотографии
18:56
«Им запретили являться в суд»: по делу волгоградского генерала Музраева «исчезают» свидетелиСмотреть фотографии
17:49
Режим гиперхлорирования воды продолжает действовать в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде 8 ноября сократят маршрут скоростного трамвая из-за ученийСмотреть фотографии
17:19
Четверо волгоградских десантников посмертно удостоены орденов МужестваСмотреть фотографии
17:16
В зону СВО из Волгоградской области отправили новый эшелонСмотреть фотографии
16:51
Банк Уралсиб запустил сервис для малого бизнеса «Цифровая зарплата»Смотреть фотографии
16:28
Волгоградцев укроют в подземке, волжан эвакуируют: чиновники раскрыли суть учений по ГОСмотреть фотографии
16:27
Двое бывших сотрудников райадминистрации Волгограда идут под суд за мошенничествоСмотреть фотографии
15:37
СК возбудил уголовное дело из-за гибели волгоградца при взрыве на заводеСмотреть фотографии
15:14
Воспитанники детских садов Волгограда с ноября питаются по обновленному менюСмотреть фотографии
15:13
На Украине погиб капитан Дмитрий Крюков из КамышинаСмотреть фотографии
 