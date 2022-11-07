Экономика

Сбер запустил спецпроект «Твоя карьерная личность»

Экономика 07.11.2022 15:57
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07.11.2022 15:57


Сбер запустил карьерный тест «Твоя карьерная личность». Он создан для тех, кто хочет работать на «первой линии»: в отделениях банка или контактных центрах. Ответив на вопросы о своих приоритетах, пользователь получает описание своей карьерной личности и возможный путь развития в Сбере. Так, например, соискатель может узнать, что он «человек-баланс», которому одинаково важны карьера и личная жизнь, и у него отлично получается их совмещать. Также сайт подбирает подходящие вакансии в Сбере, на которые можно сразу же откликнуться.

Цель проекта – повлиять на имидж профессий «первой линии», показав их разнообразность и возможности для развития, а также привлечь потенциальных кандидатов на вакансии.

- Человеку в обыденной жизни сложно определить свои приоритеты или силу собственных навыков, а на прохождение сложных многочасовых тестов не хватает времени. Мы же сделали проект, который за 5 минут помогает понять, в чем «сила» соискателя, где и в чем он может быть максимально полезен и эффективен, и более того – мы предложим вакансию, наиболее подходящую именно ему, - комментирует Анна Овчинникова, управляющий директор, начальник Управления привлечения и отбора талантов Сбербанка.
 

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