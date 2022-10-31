Телеком

«Ростелеком» приступил к масштабной модернизации сети связи в Петербурге

Телеком 31.10.2022 10:39
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31.10.2022 10:39


Ростелеком» начал очередной и наиболее масштабный этап модернизации собственной телекоммуникационной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Работы ведутся в рамках трехлетнего проекта по замене устаревшей сети связи на современную волоконно-оптическую(по технологии пассивных оптических сетей GPON1 ). Компания планирует инвестировать в развитие города около миллиарда рублей. 
Проект направлен на улучшение качества имеющихся услуг для клиентов компании и получение новых цифровых сервисов, недоступных на прежней инфраструктуре. На первом этапе в 2022–2023 годах технологическую возможность подключения к домашнему интернету по технологии GPON получат около 90 тысяч квартир (1 300 многоквартирных домов). 
Специалисты «Ростелекома» уже приступили к реализации первого этапа проекта и начали строительно-монтажные работы в Невском, Приморском, Красносельском и Колпинском районах города. Учитывая архитектурно-историческую ценность города, работы проводятся с бережным отношением к фасадам зданий и согласовываются с управляющими компаниями.
Михаил Осеевский, президент«Ростелекома»:
Это беспрецедентный по масштабам финансовых вложений и объемам строительства проект нашей компании на территории Санкт-Петербурга. Много лет "Ростелеком" планомерно инвестирует в модернизацию сетей связи в Северной столице, обеспечивая высокоскоростным интернетом жителей города, а также создает основу для решения государственных задач, в том числе по организации общественной безопасности, повышению уровня комфорта и качества жизни людей. 
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:
Компания “Ростелеком” на протяжении многих лет является надежным партнером Петербурга в вопросах внедрения технологий. Старт крупного проекта в сложных современных условиях еще раз это подтверждает. Он способствует технологической и инфраструктурной трансформации региона. Напрямую влияет на темпы реализации национального проекта “Цифровая экономика” и региональной Стратегии цифровой трансформации. Удобный доступ в интернет и его качество — важные условия для предоставления государственных услуг в электронном виде. Реализация проекта с учетом развития нашей экосистемы сервисов “Цифровой Санкт-Петербург” даст горожанам дополнительные возможности для решения проблем в области благоустройства, транспорта и социальной сфере. Это иной, более высокий уровень качества жизни петербуржцев и более эффективный механизм обратной связи с органами власти.
Крупный инфраструктурный проект «Ростелекома» обеспечит петербуржцев высокоскоростным доступом в интернет до 1 Гбит/с (в зависимости от выбранного тарифа),что даст возможность подключить недоступные на прежней инфраструктуре видеосервис Wink, домашнее видеонаблюдение,использовать многофункциональные сервисы умного дома и многое другое. 
Антон Годовиков, старший вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома»:
— Для нас является приоритетом удовлетворенность клиентов качеством услуг и удобством их использования. Гарантией и основой этого, безусловно, выступает надежная инфраструктура и её своевременная модернизация.Мы начали процесс развития сети по технологии GPONв 2009 году именно в Петербурге. В тот момент опыта массового строительства оптических сетей не было ни в России, ни даже за рубежом. В результате многолетней работы сегодня техническую возможность подключения к высокоскоростному интернету уже имеют 1,2 млн петербургских семей. Этот проект – логичное продолжение вклада компании в инфраструктуру города, повышение доступности цифровых услуг и укрепление лояльности наших клиентов». 
Сегодня «Ростелеком» предлагает клиентам удобные цифровые сервисы для жизни, развлечения и образования, доступные в высоком качестве на оптической инфраструктуре и с возможностью объединить их в индивидуальный тариф  выгодой до 70%. Так, с тарифом «Конструктор»каждый абонент может подобрать под свои потребности нужный объем услуг: настроить скорость домашнего интернета, выбрать подписку интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра Wink, установить антивирус на необходимое количество устройств.Тариф также включает в себя мобильную связь «Ростелекома» с опцией перехода со своим номером, подключения до пяти сим-карт и возможностью делиться минутами и гигабайтами с близкими.Сегодня сеть мобильной связи «Ростелекома» (работает на сети Tele2) покрывает территорию, где проживает 99% населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1 Технология GPON (Gigabit Passive Optical Network) обладает высокой скоростью передачи данных и надежностью при эксплуатации, благодаря чему абонент получает качественные цифровые услуги и сервисы: интернет, телефонную связь, IP-телевидение, а также сервисы умного дома и видеонаблюдения. GPON позволяет легко масштабировать сеть в случае растущих потребностей абонентов.
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