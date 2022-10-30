К месту проведения работ по восстановлению канализационного коллектора в пойме реки Царицы сегодня, 30 октября, выехал губернатор Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров провел заседание оперативного штаба.

Глава региона отметил, что Волгоград столкнулся с довольно серьезной проблемой, но ситуация решаема и находится под контролем.

— Город по мнению специалистов, с которыми я общался, в том числе, с теми, которые здесь строили этот коллектор, столкнулся с одной из самых масштабных за последние десятилетия техногенных аварий, которая носит по-настоящему комплексный характер, — подчеркнул Андрей Бочаров. — При строительстве, к сожалению, были нарушены все регламенты и требования. Тем не менее, несмотря на все сложности, на отсутствие документации, в кратчайшие сроки удалось найти место аварии и приступить к активной ликвидации.





Глава Волгоградской области подчеркнул, что сегодня специалисты приступили к первому этапу восстановления канализационной системы.

— Первый этап включает в себя расчистку и подготовку к установке трубопровода. Ситуация непростая, но она полностью находится под контролем. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Создан оперативный штаб. Все рабочие обеспечены всем необходимым для устранения аварии. Кроме того, по обращению главы Волгограда мы передали дополнительную спецтехнику и ресурсы. Мы привлекли специализированную компанию, которая вместе с нами реализует ряд серьезных проектов, в том числе проекты дюкеров через Волгу.

Заслушав на месте доклады от профильных служб о состоянии участка канализационной системы и оценив план восстановительных работ, глава региона обозначил три важные задачи:

1. К концу следующих суток канализационный коллектор должен быть запущен по временной схеме, по отдельному резервному каналу, чтобы после приступить к полному восстановлению работы всей системы.

2. В воскресенье и понедельник в условиях сниженного давления в системе необходимо обеспечить подачу воды жителям Ворошиловского и Советского районов. В свою очередь подвоз технической воды необходимо продолжать до запуска тепло- и водоснабжения в автоматическом режиме.

3. До конца следующих суток необходимо осуществить поэтапное подключение котельных города Волгограда для подачи тепла.

Как уточнил губернатор, что касается режима работы учебных заведений города, то часть из них, завтра, 31 октября, продолжит работу в плановом порядке, часть будет переведено на дистанционное обучение, а по отдельным школам, детям продлят каникулы. Это касается тех учреждений, где пока невозможно подключить тепло- и водоснабжение.

Сейчас ремонтные бригады продолжают работы по восстановлению поврежденного участка коллектора диаметром 1200 миллиметров. Обрушение произошло вечером 27 октября. Фекальные стоки затопили сквер имени Пахмутовой, детскую железную дорогу, парковку у музея «Россия — моя история» и Нулевую продольную. Стоки попали в Волгу, на что отреагировал Роспироднадзор. Прокуратурой Ворошиловского района Волгограда в следственные органы направлено постановление в порядке ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг гражданам, не отвечающих требованиям безопасности.

К утру 30 октября, аварийные бригады добрались наконец до разрушенных труб. Отмечается, что вместо бетонных конструкций на 150-метровом отрезке были проложены трубы из металла, не предназначенного для подобных сетей. В связи с тем, что данный коллектор выполнен в 70-е годы прошлого столетия, установить причины такого исполнения не представляется возможным.

В оперативном штабе сообщили, что металлическая труба получила высокую степень износа и проломилась под воздействием намокшего от дождей грунта.

Ранее, напомним, предполагалось, что на месте аварии будет заменен поврежденный участок коллектора. Трубу необходимой величины в первый же день привезли в пойму. Однако сегодня рассматривается вариант замены двух канализационных веток протяженностью 150 метров.

В городском оперштабе подчеркнули, что это позволит предотвратить подобные аварийные ситуации в будущем. Сейчас бригады механическим способом вырезают фрагменты некачественной трубы на уже расчищенном участке. Параллельно продолжаются земляные работы вплоть до канализационной камеры.

В Волгограде по решению оперштаба организована работа «горячей линии», где жители могут уточнить информацию о ходе работ и подвозе воды:

Единый телефон «горячей линии» 39-70-03

Телефон «горячей линии» для жителей Ворошиловского района 97-60-00

Телефон «горячей линии» для жителей Советского района 41-69-51, 41-49-22

Ранее ГУ МЧС России опубликовало маршруты водовозок для жителей Ворошиловского и Советского районов города.

