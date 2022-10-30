Общество

Бочаров обозначил сроки запуска воды и тепла после крупнейшей аварии в Волгограде

Общество 30.10.2022 16:27
0
30.10.2022 16:27


К месту проведения работ по восстановлению канализационного коллектора в пойме реки Царицы сегодня, 30 октября, выехал губернатор Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров провел заседание оперативного штаба. 

Глава региона отметил, что Волгоград столкнулся с довольно серьезной проблемой, но ситуация решаема и находится под контролем. 

— Город по мнению специалистов, с которыми я общался, в том числе, с теми, которые здесь строили этот коллектор, столкнулся с одной из самых масштабных за последние десятилетия техногенных аварий, которая носит по-настоящему комплексный характер, — подчеркнул Андрей Бочаров. — При строительстве, к сожалению, были нарушены все регламенты и требования. Тем не менее, несмотря на все сложности, на отсутствие документации, в кратчайшие сроки удалось найти место аварии и приступить к активной ликвидации. 



Глава Волгоградской области подчеркнул, что сегодня специалисты приступили к первому этапу восстановления канализационной системы. 

— Первый этап включает в себя расчистку и подготовку к установке трубопровода. Ситуация непростая, но она полностью находится под контролем. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Создан оперативный штаб. Все рабочие обеспечены всем необходимым для устранения аварии. Кроме того, по обращению главы Волгограда мы передали дополнительную спецтехнику и ресурсы. Мы привлекли специализированную компанию, которая вместе с нами реализует ряд серьезных проектов, в том числе проекты дюкеров через Волгу. 

Заслушав на месте доклады от профильных служб о состоянии участка канализационной системы и оценив план восстановительных работ, глава региона обозначил три важные задачи:

1. К концу следующих суток канализационный коллектор должен быть запущен по временной схеме, по отдельному резервному каналу, чтобы после приступить к полному восстановлению работы всей системы.  

2. В воскресенье и понедельник в условиях сниженного давления в системе необходимо обеспечить подачу воды жителям Ворошиловского и Советского районов. В свою очередь подвоз технической воды необходимо продолжать до запуска тепло- и водоснабжения в автоматическом режиме

3. До конца следующих суток необходимо осуществить поэтапное подключение котельных города Волгограда для подачи тепла. 

Как уточнил губернатор, что касается режима работы учебных заведений города, то часть из них, завтра, 31 октября, продолжит работу в плановом порядке, часть будет переведено на дистанционное обучение, а по отдельным школам, детям продлят каникулы. Это касается тех учреждений, где пока невозможно подключить тепло- и водоснабжение. 

Сейчас ремонтные бригады продолжают работы по восстановлению поврежденного участка коллектора диаметром 1200 миллиметров. Обрушение произошло вечером 27 октября. Фекальные стоки затопили сквер имени Пахмутовой, детскую железную дорогу, парковку у музея «Россия — моя история» и Нулевую продольную. Стоки попали в Волгу, на что отреагировал Роспироднадзор. Прокуратурой Ворошиловского района Волгограда в следственные органы направлено постановление в порядке ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг гражданам, не отвечающих требованиям безопасности.

К утру 30 октября, аварийные бригады добрались наконец до разрушенных труб. Отмечается, что вместо бетонных конструкций на 150-метровом отрезке были проложены трубы из металла, не предназначенного для подобных сетей. В связи с тем, что данный коллектор выполнен в 70-е годы прошлого столетия, установить причины такого исполнения не представляется возможным.

В оперативном штабе сообщили, что металлическая труба получила высокую степень износа и проломилась под воздействием намокшего от дождей грунта.

Ранее, напомним, предполагалось, что на месте аварии будет заменен поврежденный участок коллектора. Трубу необходимой величины в первый же день привезли в пойму. Однако сегодня рассматривается вариант замены двух канализационных веток протяженностью 150 метров.  

В городском оперштабе подчеркнули, что это позволит предотвратить подобные аварийные ситуации в будущем. Сейчас бригады механическим способом вырезают фрагменты некачественной трубы на уже расчищенном участке. Параллельно продолжаются земляные работы вплоть до канализационной камеры.

В Волгограде по решению оперштаба организована работа «горячей линии», где жители могут уточнить информацию о ходе работ и  подвозе воды:

Единый телефон «горячей линии» 39-70-03 

Телефон «горячей линии» для жителей Ворошиловского района 97-60-00 

Телефон «горячей линии» для жителей Советского района 41-69-51, 41-49-22

Ранее ГУ МЧС России опубликовало маршруты водовозок для жителей Ворошиловского и Советского районов города. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.10.2022 19:21
Общество 30.10.2022 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 17:41
Общество 30.10.2022 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 14:50
Общество 30.10.2022 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 12:46
Общество 30.10.2022 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 11:38
Общество 30.10.2022 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 10:14
Общество 30.10.2022 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 09:33
Общество 30.10.2022 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 08:47
Общество 30.10.2022 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 07:59
Общество 30.10.2022 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 21:58
Общество 29.10.2022 21:58
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 20:53
Общество 29.10.2022 20:53
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 17:47
Общество 29.10.2022 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 17:00
Общество 29.10.2022 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 14:37
Общество 29.10.2022 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 14:20
Общество 29.10.2022 14:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:21
Мобилизованным волгоградцам передали теплые вещи и оберегиСмотреть фотографии
18:42
Мобилизованный 34-летний волгоградец Александр Кузьмин погиб на УкраинеСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде из-за ЧС ограничили движение машинСмотреть фотографии
16:27
Бочаров обозначил сроки запуска воды и тепла после крупнейшей аварии в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
Под Волгоградом спасли провалившуюся под землю лошадьСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» оценил шансы получить 65 миллионов от Facebook*Смотреть фотографии
12:49
Жители Волжского полдня вздрагивают от звуков разрывающихся снарядовСмотреть фотографии
12:46
В ВолГУ из-за аварии в центре Волгограда перенесли День открытых дверейСмотреть фотографии
11:38
Жителей Волгограда пугают остановкой котельных в трех районах городаСмотреть фотографии
11:00
Потребуется время: в Волгограде коммунальщики докопались до поврежденного коллектораСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
Куда привезут воду в Ворошиловский и Советский районы Волгограда: список адресовСмотреть фотографии
09:33
Волгоградский врач рассказал о 7 симптомах смертельно опасного состоянияСмотреть фотографии
08:47
«Россия, вперед! Вы лучшие»: волгоградские дети написали трогательные письма в зону СВОСмотреть фотографии
07:59
Дождь со снегом и шторм: в Волгоградской области похолодает до -6 °ССмотреть фотографии
21:58
Капсулу с землей Мамаева кургана доставят из Волгограда на КузбассСмотреть фотографии
20:53
В Волгограде 31 октября обещают первый снегСмотреть фотографии
19:32
Леса в Волгоградской области опылят с самолетовСмотреть фотографии
19:29
Волгоградский «Ротор» выстрадал минимальную победу в матче с «Машуком-КМВ»Смотреть фотографии
18:48
«А что, можно и руками?»: на «Волгоград Арене» сборная России по регби уступила легионерам – 22:21Смотреть фотографии
17:47
Режим ЧС введен в Волгограде из-за коммунальной аварии в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
17:00
Бочарову доложили о ходе ликвидации аварии на коллекторе в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:17
Семья отравилась арбузом в Волгограде: умер 5-летний мальчик, его 11-летняя сестра в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Волгоградская область подписала соглашение с федерацией регби РоссииСмотреть фотографии
14:20
«Там просто катастрофа»: в Волгограде расползается крыша многоквартирного домаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:07
Бывшего детского омбудсмена Волгоградской области официально трудоустроилиСмотреть фотографии
12:18
Мобилизация поженила разведенную пару в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Мобильные медицинские пункты отправили из Волгограда в подшефный район ЛНРСмотреть фотографии
10:23
В полиции назвали причины массового ДТП на трассе Саратов-ВолгоградСмотреть фотографии
09:45
«Берегите себя»: в Волгоградской области проводили мобилизованных на СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:51
В Волгограде открыли горячие линии для оставшихся без воды жителейСмотреть фотографии
 