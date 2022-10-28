Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по вкладам

Экономика 28.10.2022 13:50
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28.10.2022 13:50
Банк «Открытие» повысил ставки по краткосрочным и среднесрочным депозитам «Надежный» и «Надежный партнер». Повышение составило в среднем от 0,5 до 1 процентного пункта.
Новая максимальная ставка с выплатой процентов в конце срока по шестимесячному вкладу «Надежный» составляет 7,4% годовых, по трехмесячному вкладу – 7,2%.
Максимальная доходность для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, по вкладу «Надежный партнер» увеличена до 7,6% годовых при размещении средств на шесть месяцев и получении процентов в конце срока. Ставка по трехмесячному вкладу установлена на уровне 7,4% годовых.
11 октября банк «Открытие» повысил ставки по рублевым вкладам сроком от шести месяцев и выше. Для новых сберегателей* по депозиту «Первый» доходность достигает 8,5% годовых на сроке в один год при получении процентов в конце срока. Максимальная ставка при размещении средств на один год, которой могут воспользоваться клиенты банка, получающие зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, установлена на уровне 8% годовых (вклад «Надежный партнер»), базовая ставка по продукту – 7,8% (вклад «Надежный»).
Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.
* клиенты, у которых на 31 августа 2022 года в «Открытии» на вкладах и накопительных счетах было размещено не более 50 тысяч рублей.
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