Бюджет Волгограда перекроили с учетом приоритетов

Экономика 26.10.2022 15:24
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26.10.2022 15:24
Сегодня, 26 октября, городская дума второй раз за текущий год откорректировала основные параметры бюджета Волгограда - 2022. Как сообщили в представительном органе власти, доходная и расходная части увеличены на 4 миллиарда рублей и составили 30 миллиардов рублей. В мае основные параметры главного финансового документа Волгограда также подвергались корректировке. Тогда их увеличили с 23,5 до 25,9 миллиарда рублей.
- Изменения связаны с безвозмездными поступлениями из вышестоящих бюджетов и имеют целевое направление, - уточнили в пресс-службе гордумы.
Дополнительные средства будут направлены на осуществление образовательного процесса в муниципальных учреждениях, выплату компенсации части родительской платы за пребывание детей в детсадах, осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Куда конкретно направили бюджетные миллионы?
Почти 160 миллионов рублей направлено для формирования муниципального дорожного фонда.
На реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности добавят 461 миллион рублей.
Свыше 1,2 миллиарда рублей предусмотрено на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
На ремонт памятников в преддверии празднования 80-летия Сталинградской победы выделено 111 миллионов рублей.
По ряду разделов произошло перераспределение средств.
На общегосударственные расходы за счет собственных средств ассигнования в целом уменьшены на 51 миллион 852,3 тысячи рублей.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличены на 21 миллион 939,8 тысячи рублей.
Предусматривается софинансирование мероприятий по переселению граждан в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Дополнительные средства также будут направлены на мероприятия по благоустройству и на софинансирование расходов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
В результате внесения поправок объем дефицита не изменяется и составляет 44 миллиона рублей.
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