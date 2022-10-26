Общество

Бочаров: около 50% мобилизованных уже получили по 100 тысяч рублей

Общество 26.10.2022 11:35
0
26.10.2022 11:35


Губернатор Волгоградской области 26 октября проводит встречу с волонтерами, оказывающими содействие семьям участников специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102», обсуждая меры поддержки семей мобилизованных, Андрей Бочаров сообщил, что на сегодня уже около половины семей получили на карточки региональные выплаты в размере 100 тысяч рублей. 

Помощь и поддержка семей наших военнослужащих стоит отдельным вопросом. На региональном уровне  уже приняты решения о назначении дополнительных мер поддержки в сфере воспитания и образования детей, социального обслуживания и других вопросов. Уже доказана их востребованность на сегодня. Кроме того, в Волгоградской области было принято решение о единовременных выплатах гражданам в размере 100 тысяч рублей. Мы понимаем, что это прежде всего средства для поддержки семей военнослужащих. За прошедшие 10 дней региональную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получили порядка 50% призванных в ходе частичной мобилизации. Работа продолжается, средства предусмотрены в полном объеме, поэтому сбоев не будет. Нужно только время, чтобы точечно определиться с каждой семьей, – сказал Андрей Бочаров. – Мы работаем очень активно. 

Ранее, напомним, в Волгоградской области был утвержден перечень мер соцподдержки семей мобилизованных жителей Волгоградской области. 

На случай, если с начислением 100 тысяч рублей возникли проблемы, в Волгограде накануне открыли контакт-центр. Специалисты созданной службы готовы проконсультировать жителей региона по телефону. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.10.2022 16:00
Общество 26.10.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2022 13:04
Общество 26.10.2022 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2022 11:55
Общество 26.10.2022 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2022 11:51
Общество 26.10.2022 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2022 10:14
Общество 26.10.2022 10:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.10.2022 09:47
Общество 26.10.2022 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2022 09:42
Общество 26.10.2022 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2022 20:45
Общество 25.10.2022 20:45
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2022 15:58
Общество 25.10.2022 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2022 12:52
Общество 25.10.2022 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.10.2022 12:42
Общество 25.10.2022 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2022 12:23
Общество 25.10.2022 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2022 11:00
Общество 25.10.2022 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.10.2022 10:22
Общество 25.10.2022 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2022 09:48
Общество 25.10.2022 09:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:00
В Волгограде для курьеров и странников ввели новые тарифы на транспортСмотреть фотографии
15:24
Бюджет Волгограда перекроили с учетом приоритетовСмотреть фотографии
14:56
Опубликовано видео задержания волгоградцев, застреливших IT-специалистаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
Бабушка, живущая в Сети: пенсионеры Волгоградской области переходят на смартфоныСмотреть фотографии
13:44
Федор Щербаченко покидает пост спортивного директора клуба «Ротор»Смотреть фотографии
13:39
Уходя, выстрелили в голову: трое 18-летних волгоградцев задержаны за убийство айтишникаСмотреть фотографии
13:04
Опасный корм для собак поступил в продажу в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:40
Госуслуги помогут пользователям узнать больше о правилах кибербезопасностиСмотреть фотографии
12:35
В городе Волжском затосковавший по школе подросток угрожал зарезать директораСмотреть фотографии
11:55
«Думаю, это справедливо»: Бочаров анонсировал выплаты по 100 тыс. рублей добровольцамСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом мобилизованные снайперы стреляют из СВДСмотреть фотографии
11:35
Бочаров: около 50% мобилизованных уже получили по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:29
«Открытие Авто»: производство лития становится привлекательной инвестиционной идеей для автоконцерновСмотреть фотографии
10:37
На видео попала массовая эвакуация школ в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
ВТЗ принял участие в Едином дне открытых дверей проекта «Профессионалитет»Смотреть фотографии
10:14
Энергетики рассказали, с каким «урожаем» долгов уходят в зиму СНТ Волгограда и областиСмотреть фотографии
10:12
За оформление кредитов на бомжей в Волгограде осудили банду мошенниковСмотреть фотографии
09:47
Под Волгоградом третьи сутки ищут 14-летнего подросткаСмотреть фотографии
09:42
Семьям мобилизованных волгоградцев назвали телефон на случай невыплат 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
07:43
Мобилизованный свидетель, прослушка и четыре негра: в суде Волгограда в мусорной афере вскрылись интересные подробностиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:45
После публикации ИА «Высота 102» дым под Волгоградом исследуют РПН и облкомприродыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:31
Во-первых, это история: почему стоит сходить на матч сборной России по регбиСмотреть фотографии
19:47
Облздрав сообщил о состоянии волгоградцев, пострадавших при взрыве на заводеСмотреть фотографии
19:25
Главный тренер «Ротора» Стукалов опроверг слухи о своей отставкеСмотреть фотографии
19:15
МЧС сообщило о ликвидации пожара на волгоградском заводеСмотреть фотографии
17:23
Профессии будущего и стартапы в агротехе: что обсудили эксперты Россельхозбанка с волгоградской молодежьюСмотреть фотографии
16:54
Разворочен весь цех: ИА «Высота 102» публикует фото с места взрыва на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:18
На место взрыва в Волгограде выехали криминалисты СУ СКРСмотреть фотографии
15:58
Волгоградцы стали очевидцами частичного затмения Солнца 25 октябряСмотреть фотографии
15:28
Названа предварительная причина взрыва на заводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
 