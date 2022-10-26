Бочаров: около 50% мобилизованных уже получили по 100 тысяч рублей

Губернатор Волгоградской области 26 октября проводит встречу с волонтерами, оказывающими содействие семьям участников специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102», обсуждая меры поддержки семей мобилизованных, Андрей Бочаров сообщил, что на сегодня уже около половины семей получили на карточки региональные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

– Помощь и поддержка семей наших военнослужащих стоит отдельным вопросом. На региональном уровне уже приняты решения о назначении дополнительных мер поддержки в сфере воспитания и образования детей, социального обслуживания и других вопросов. Уже доказана их востребованность на сегодня. Кроме того, в Волгоградской области было принято решение о единовременных выплатах гражданам в размере 100 тысяч рублей. Мы понимаем, что это прежде всего средства для поддержки семей военнослужащих. За прошедшие 10 дней региональную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получили порядка 50% призванных в ходе частичной мобилизации. Работа продолжается, средства предусмотрены в полном объеме, поэтому сбоев не будет. Нужно только время, чтобы точечно определиться с каждой семьей, – сказал Андрей Бочаров. – Мы работаем очень активно.

Ранее, напомним, в Волгоградской области был утвержден перечень мер соцподдержки семей мобилизованных жителей Волгоградской области.

На случай, если с начислением 100 тысяч рублей возникли проблемы, в Волгограде накануне открыли контакт-центр. Специалисты созданной службы готовы проконсультировать жителей региона по телефону.