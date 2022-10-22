Происшествия 22.10.2022 10:41
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22.10.2022 10:41
В Краснооктябрьском районе Волгограда в одной из квартир дома на улице Зорге нашли тело 17-летнего юноши, который скончался от отравления неизвестным веществом, предположительно – наркотика. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, молодой человек учился в Волгоградском строительном техникуме.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о гибели еще двух несовершеннолетних. Тела молодых людей нашли в квартире дома на ул. Землячки. Подростки могли скончаться от передозировки наркотиков. Точную причину смерти выяснят эксперты.
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