Трупы двух 17-летних парней обнаружены в квартире на западе Волгограда





В Дзержинском районе Волгограда обнаружены мертвыми двое молодых парней. Как стало известно ИА «Высота 102», предположительно подростки отравились неизвестными веществами.

– Вызов поступил в один из многоквартирных домов по улице Землячки. Обоим парням по 17 лет, – сообщил источник информагентства в экстренных службах Волгограда. – На момент прибытия скорой им уже нельзя было помочь. Вероятнее всего, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом.

Не исключено, что молодые люди скончались в результате передозировки наркотиками. Точную причину смерти предстоит выяснить экспертам.