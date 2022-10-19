Происшествия

Трупы двух 17-летних парней обнаружены в квартире на западе Волгограда

Происшествия 19.10.2022 12:15
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19.10.2022 12:15


В Дзержинском районе Волгограда обнаружены мертвыми двое молодых парней. Как стало известно ИА «Высота 102», предположительно подростки отравились неизвестными веществами. 

– Вызов поступил в один из многоквартирных домов по улице Землячки. Обоим парням по 17 лет, – сообщил источник информагентства в экстренных службах Волгограда. – На момент прибытия скорой им уже нельзя было помочь. Вероятнее всего, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. 

Не исключено, что молодые люди скончались в результате передозировки наркотиками. Точную причину смерти предстоит выяснить экспертам. 

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