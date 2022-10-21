







В три раза с июня текущего года выросло количество черепах в пруду Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде.













- Летом в водоем ЦПКиО жители передали 7 черепах, сейчас сотрудники парка насчитали 23 черепахи. Парк готовится к зимнему сезону, черепах постепенно ловят, осматривают и перевозят в изготовленные на заказ аквариумы, - сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин.













По его словам, для зимовки пресмыкающихся подготовили аквариумы объемом 840 литров, где они проведут холодные времена. С наступлением тепла их снова выпустят в водоем. Напомним, что зимой пруд, где обитали пресмыкающиеся, трансформируют в детский каток.

Семь больших красноухих черепах в июне текущего года парку отдали «в добрые руки», так как прежним хозяевам стало слишком тесно с питомцами в квартире из-за слишком крупных габаритов последних. Размер панциря в диаметре у некоторых из них достигает 30 сантиметров.

Ранее, напомним, на зимовку в специальные аквариумы переехали несколько сотен обитателей декоративного пруда на Центральной набережной Волгограда.

Фото: ЦПКиО



