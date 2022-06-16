Общество

В пруд ЦПКиО выпустили семь умеющих фыркать и пищать черепах

Общество 16.06.2022 15:49
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16.06.2022 15:49

Волгоградский Центральный парк культуры и отдыха сегодня, 16 июня, пополнился новыми обитателями – красноухими черепахами. Как сообщил информагентству директор ЦПКиО Андрей Еркин, пресноводных в дар передали жители Волгограда.

– В водоеме появились семь больших красноухих черепах, которых жители передали в парк «в добрые руки», – рассказал Еркин, уточнив, что прежним хозяевам стало слишком тесно с питомцами в квартире из-за слишком крупных габаритов последних. – Размер панциря в диаметре у некоторых из них достигает 30 сантиметров. 


Присматривать за обитателями пруда будет специалист парка. Без корма, уточняет директор ЦПКиО, черепахи точно не останутся. 

– В водоеме недавно были замечены мальки, которые  появились благодаря развитию экосистемы водоема, – сообщает Андрей Еркин. 

Напомним, что жителям Волгограда не стоит кормить черепах  привычной для себя пищей. Лучший корм для них: речная рыба и субпродукты в сыром виде, а также улитки, аквариумные рыбки и листовой салат. Не откажутся новые обитателя пруда в ЦПКиО от листьев подорожника или одуванчика. 

Кстати, интересный факт: у этого вида черепах совсем не развиты голосовые связки. Будучи взволнованными они фыркают, а также нередко издают звук, схожий с писком. 


Фото: предоставлены Андреем Еркиным 

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