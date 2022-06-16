В пруд ЦПКиО выпустили семь умеющих фыркать и пищать черепах

Волгоградский Центральный парк культуры и отдыха сегодня, 16 июня, пополнился новыми обитателями – красноухими черепахами. Как сообщил информагентству директор ЦПКиО Андрей Еркин, пресноводных в дар передали жители Волгограда.

– В водоеме появились семь больших красноухих черепах, которых жители передали в парк «в добрые руки», – рассказал Еркин, уточнив, что прежним хозяевам стало слишком тесно с питомцами в квартире из-за слишком крупных габаритов последних. – Размер панциря в диаметре у некоторых из них достигает 30 сантиметров.





Присматривать за обитателями пруда будет специалист парка. Без корма, уточняет директор ЦПКиО, черепахи точно не останутся.

– В водоеме недавно были замечены мальки, которые появились благодаря развитию экосистемы водоема, – сообщает Андрей Еркин.

Напомним, что жителям Волгограда не стоит кормить черепах привычной для себя пищей. Лучший корм для них: речная рыба и субпродукты в сыром виде, а также улитки, аквариумные рыбки и листовой салат. Не откажутся новые обитателя пруда в ЦПКиО от листьев подорожника или одуванчика.

Кстати, интересный факт: у этого вида черепах совсем не развиты голосовые связки. Будучи взволнованными они фыркают, а также нередко издают звук, схожий с писком.





Фото: предоставлены Андреем Еркиным