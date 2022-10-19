Общество

Золотых рыбок с Центральной набережной Волгограда переселили на рынок

Общество 19.10.2022 20:14
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19.10.2022 20:14



Сегодня, 19 октября, на зимовку отправились несколько сотен обитателей декоративного пруда на Центральной набережной Волгограда. Как сообщили в мэрии, в их числе 50 японских карпов кои, которые имеют яркую окраску, в том числе золотую.
Специалисты выловили всех из пруда и переместили на площадку научно-производственной организации на территории МУП «Центральный рынок». 
По сложившейся традиции, переселение рыбок проводят в Волгограде уже не первый год перед наступлением холодов, так как в случае сильных морозов неглубокий искусственный водоем может полностью замерзнуть. 
- На территории МУП для рыбок созданы максимально комфортные условия, а должный уход им обеспечивают специалисты, занимающиеся разведением экзотических рыб и научно-исследовательской работой, - пояснили в мэрии.



В этом году рыбок выпустили в декоративный водоем в мае, все лето они провели в пруду, при этом успев дважды принести потомство. Уход и соответствующую подкормку им также обеспечивали специалисты.
Напомним, искусственный пруд был оборудован и заселен рыбами в 2019 году после масштабного обновления Центральной набережной. Возникла даже новая традиция – к водоему с золотыми рыбками в день свадьбы приходят молодожены и загадывают желание. 


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