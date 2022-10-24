Телеком

«Мы общаемся непрерывно и волнуемся, если нам просто не перезвонили»

Телеком 24.10.2022 12:40
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24.10.2022 12:40


билайн в Волгоградской области ускорил мобильный интернет. Подробнее о том, как еще оператор улучшил связь для жителей региона накануне своего 20-летия, рассказал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.
— В этом году билайн в Волгоградской области отмечает свое 20-летие. С чего все начиналось?
— У нас в этом году двойной юбилей: билайн в России появился ровно 30 лет назад. А в Волгоградской области компания начала работу 1 октября 2002 года. На вывесках офисов продаж тогда было три слова: «Би Лайн GSM». Наверное, многие помнят наши первые салоны на ул. Рокоссовского, 56 и Сталинградской, 8.
— А в каком районе появилась первая базовая станция?
— Первая вышка сотовой связи появилась на Доме печати (улица Коммунистическая, 11). А 25 декабря 2002 года в эфир была запущена первая базовая станция на территории области, в Камышине. В апреле 2003 года уже 50 тыс. волгоградцев стали абонентами билайн. Интересно, что всего через несколько месяцев в августе того же года в регионе клиентов было уже 100 тысяч. Наверное, мало кто помнит, но именно билайн первым среди российских операторов связи запустил самый массовый и доступный по цене тарифный план «Би+». До этого сотовая связь была больше для избранных. Кстати, сегодня тарифы российских сотовых операторов остаются самыми демократичными, если сравнивать с другими странами.

— А вы помните свой первый мобильный телефон?
— Да, это был 2003 год и Siemens A35. В соцсетях часто встречаешь оживленные обсуждения, какой прекрасной была та или иная модель телефона. И хотя давно у всех более современные смартфоны, это как первая любовь.
— В 2002 году билайн первым среди российских операторов приступил к внедрению технологии скоростного доступа в интернет с мобильного телефона. А когда у нас в регионе был запущен мобильный интернет?
— Передачу данных по технологии GPRS-Internet мы запустили в июне 2003 года. По-настоящему массовым интернет стал, когда появилось поколение связи 3G. В Волгоградской области сеть 3G заработала в конце 2012 года. Через 2 года в регионе был запущен стандарт 4G (LTE). Для сравнения: скорость 3G интернета была порядка 3 Мбит/с, сейчас в LTE она достигает 150 Мбит/с.
— Операторы постоянно инвестируют в сеть, а клиенты при этом все равно их критикуют. Как вы на это реагируете?
— Это часть нашей работы и повод разобраться с возможной проблемой, чтобы оперативно помочь. Важно понимать, что мы постоянно занимаемся улучшением качества связи. Потребности клиентов растут, и только за последние два года в регионе билайн инвестировал 2 млрд рублей на развитие сети. В этом году мы провели перераспределение частот (рефарминг), это похоже на расширение автодороги для увеличения ее пропускной способности. В результате скорость мобильного интернета выросла на 40% по сравнению с летом прошлого года.

На фото: Директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков (слева) и технический директор Павел Семенюк у стойки с телеком оборудованием.
— билайн первым из мобильных операторов в России стал предлагать в одном тарифе услуги мобильной связи и проводного домашнего интернета. Насколько активно волгоградцы сегодня пользуются проводным интернетом?
— Наша абонентская база постоянно растет. К сети широкополосного доступа подключено более 386 тыс. домохозяйств в Волгограде, Волжском и поселке Городище. Сейчас идет активная подготовка к подключению новых домов в областном центре
— Какие новые технологии появились в нашем регионе?
— Недавно мы запустили технологию VoLTE, которая позволяет нашим абонентам звонить и одновременно пользоваться мобильным интернетом. На подходе у нас – запуски других технологических решений. Как телеком оператор мы стараемся создавать максимально комфортную цифровую среду для наших клиентов. Сегодня как никогда важно быть на связи с близкими. Лет 30 лет назад можно было позвонить, например, родителям в другой город раз в неделю по межгороду, и это было нормально. Сейчас мы общаемся непрерывно, и волнуемся, если нам просто не перезвонили.

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