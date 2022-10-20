Tele2 и ВолгГТУ подписали соглашение о сотрудничестве





Оператор мобильной связи заключил соглашение о сотрудничестве с Волгоградским государственным техническим университетом, которое продолжит развитие партнерских отношений компании и вуза. Партнерство направлено на повышение качества образования, развитие научно-исследовательской и культурной деятельности в регионе.

Соглашение было подписано директором волгоградского филиала Tele2 Евгением Брюзгиным и ректором Волгоградского государственного технического университета Александром Навроцким. Оно предполагает вовлечение студентов, аспирантов и молодых ученых в проектную деятельность. В рамках договора партнеры планируют проведение совместных семинаров, конференций, форумов, симпозиумов для качественной реализации значимых научно-технических проектов.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает мотивационную программу для талантливой молодежи. В частности, Tele2 планирует учреждение стипендий.Также взаимодействие предполагает возможность прохождения практики студентов в волгоградском филиале Tele2 с привлечением опытных специалистов компании, а также разбором уникальных кейсов из производственного и исследовательского опыта оператора.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:

— Tele2 реализует стипендиальные проекты в сфере образования в разных регионах России уже не первый год. Совместная работа с крупными вузами страны по созданию единой информационно-научной образовательной среды позволяет студентам адаптироваться к реалиям рынка еще на этапе обучения. Взаимовыгодное сотрудничество с Волгоградским государственным техническим университетом поможет нам в формировании сильного кадрового резерва, поскольку вуз отличается высоким уровнем подготовки специалистов, а будущие выпускники смогут перенять наш многолетний опыт в области телекоммуникаций и мобильных технологий.

Игорь Гоник, проректор по учебной работе Волгоградского государственного технического университета:

— Сотрудничество с крупной телекоммуникационной компанией важно и интересно с точки зрения обеспечения уникального опыта образовательного процесса для студентов. Запланированные в рамках соглашения активности дадут возможность проявить себя молодым и талантливым студентам, реализовать актуальные прикладные проекты и получить отраслевые знания. Мы ценим партнерство с Tele2 и вклад оператора в научно-образовательную базу ВолгГТУ.



