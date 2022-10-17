В Волгоградской области отремонтировали семь высоковольтных линий электропередачи

Экономика 17.10.2022 13:06
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17.10.2022 13:06
Специалисты ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» отремонтировали семь воздушных высоковольтных линий электропередачи напряжением 110 кВ. Это позволит улучшить энергоснабжение порядка 130 тысяч жителей и потребителей девяти районов Волгоградской области.
Отремонтированные воздушные линии обеспечивают транзит электроэнергии от крупных питающих центров до конечных потребителей в Алексеевском, Быковском, Городищенском, Жирновском, Калачевском, Нехаевском, Ольховском, Руднянском и Серафимовичском районах. Это порядка 200 населенных пунктов с населением более 130 тысяч человек, а также социальная инфраструктура: районные больницы, школы, детские сады и другие учреждения. Также эти воздушные линии питают целый ряд крупных потребителей. Среди них подразделения Волго-Донского судоходного канала, объекты «Газпром газораспределение Волгоград», радио- и телепередающих центров, интернет-провайдеров и операторов сотовой связи, городищенский комбинат хлебопродуктов и десятки сельскохозяйственных предприятий.
В ходе ремонта высоковольтных линий энергетики заменили более 720 изоляторов, укрепили фундаменты 56 опор, установили 30 птицезащитных устройств, отремонтировали контуры заземления более 30 опор, частично произвели замену провода и грозотроса. Протяженность отремонтированных участков составляет около15 км.
Фото: ПАО «Россети Юг»
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