Общество

Продукты, машины и амуниция: из Волгоградской области в ЛНР отправлен еще один гумконвой

Общество 17.10.2022 12:24
0
17.10.2022 12:24


Из Волгоградской области сегодня, 17 октября, отправлен очередной гуманитарный конвой для подшефного Станично-Луганского района ЛНР. Помимо продуктовых наборов и амуниции, в подшефный регион направлена спецтехника. 

— Продуктовые наборы, коммунальная техника, автомобиль аварийной службы, автоклубы, оборудование для развертывания пунктов временного размещения — Волгоградская область продолжает оказывать необходимую помощь для восстановления мирной жизни на территории подшефного Станично-Луганского района ЛНР, нуждающимся жителям, а также беженцам из сопредельных территорий, — пояснили информагентству в администрации Волгоградской области. 


Как уточнили в обладмине, губернатор Андрей Бочаров поставил задачи сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, регион принимает активное участие в восстановлении инфраструктуры Станично-Луганского района — школ, больниц, предприятий в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства. С другой стороны — на регулярной основе формируются гуманитарные конвои.


Для жителей подшефного района, а также беженцев, прибывающих из сопредельных населенных пунктов, сформированы продуктовые наборы. Людям передают все  самое необходимое, в том числе — муку, крупы, мясные консервы, подсолнечное масло, чай, кофе, соки и многое другое. 

В формировании гумпомощи участвовали неравнодушные жители практически всех районов Волгоградской области, представители общественных объединений и организаций, а также предприниматели. В ЛНР отправили  два шеститонных грузовика.


Также на подшефную территорию направлена колонна из двух мусоровозов с контейнерами, двух мобильных автоклубов, машины аварийной службы. Техника поможет в восстановлении нормальной работы служб в Станично-Луганском районе. Машины приобретены за счет средств резервного фонда администрации Волгоградской области.


Отмечается, что работа по сбору и отправке гуманитарных грузов для жителей Донбасса ведется в регионе с самого начала проведения СВО. Уточняется, что поддержка будет продолжена. Также регион активно помогает участникам спецоперации  — продолжается акция «Тепло из дома», действует Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев. Волгоградская область оперативно снабжает военных по дополнительным заявкам. Накануне передана очередная партия дополнительной экипировки, включающей спальные мешки, коврики и сапоги.

Фото: администрация Волгоградской области 

Читайте также: 

«За нами победа»: разведчики НМ ЛНР записали обращение к волгоградцам

«Знаю, что такое в окопах»: волгоградский охотинспектор отправил в зону СВО грузовик с гумпомощью

В Волгограде отчитались о поступлении и расходовании средств фонда поддержки СВО

Андрей Бочаров перечислил в фонд СВО свою месячную зарплату

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.10.2022 17:13
Общество 17.10.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2022 13:32
Общество 17.10.2022 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2022 13:31
Общество 17.10.2022 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2022 13:17
Общество 17.10.2022 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2022 12:25
Общество 17.10.2022 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2022 11:48
Общество 17.10.2022 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2022 11:29
Общество 17.10.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2022 11:10
Общество 17.10.2022 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2022 10:54
Общество 17.10.2022 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.10.2022 10:05
Общество 17.10.2022 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2022 09:50
Общество 17.10.2022 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2022 09:19
Общество 17.10.2022 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2022 19:08
Общество 16.10.2022 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2022 17:05
Общество 16.10.2022 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2022 15:31
Общество 16.10.2022 15:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:13
К скандалу из-за дома на дороге в Волгограде привлекли внимание омбудсменаСмотреть фотографии
17:11
Мультимиллионеров в Волгоградской области стало большеСмотреть фотографии
16:51
Рабы — не мы: сериал «Право на свободу» расскажет о борьбе с современным рабствомСмотреть фотографии
16:08
ВТЗ успешно прошел аудит системы экологического менеджментаСмотреть фотографии
15:57
Бастрыкин поручил возбудить дело о развале городского транспорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде троим отличившимся в ходе СВО бойцам ОМОН вручили медалиСмотреть фотографии
14:53
«У нас свой путь»: в России новыми законами «задушат» пропаганду ЛГБТ и педофилииСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде рецидивисту дали 7 лет строгача за агрессию в колонииСмотреть фотографии
13:49
Тепловое хозяйство «Красного Октября» готово к осенне-зимнему периодуСмотреть фотографии
13:32
Звезды над головами жителей Волгограда обойдутся в 3 млн рублейСмотреть фотографии
13:31
Новый зампрокурора Волгоградской области примет граждан по вопросам мобилизацииСмотреть фотографии
13:17
Исследование: волгоградцам придется копить на новую машину больше 9 летСмотреть фотографии
13:06
В Волгоградской области отремонтировали семь высоковольтных линий электропередачиСмотреть фотографии
12:25
«Даже не шевелятся. Позорники»: в Волгограде обрастает мусором штаб-квартира командарма ШумиловаСмотреть фотографии
12:24
Продукты, машины и амуниция: из Волгоградской области в ЛНР отправлен еще один гумконвойСмотреть фотографии
11:48
Жителям Волгограда назвали сроки окончания частичной мобилизацииСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области взяли на карандаш сроки подачи теплаСмотреть фотографии
11:10
Плата за капремонт вырастет в Волгограде и области с 1 январяСмотреть фотографии
10:54
В Волжском началось активное подключение учреждений и жилых домов к теплуСмотреть фотографии
10:36
Молодой волгоградец застраховал себя от интимных услуг и остался без сексаСмотреть фотографии
10:05
Батареи огонь? В Волгограде начался отопительный сезонСмотреть фотографии
09:50
Бастрыкина просят посадить чиновников Волгограда из-за автобусовСмотреть фотографии
09:19
Эшелон мобилизованных отправился из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:53
«За нами победа»: разведчики НМ ЛНР записали обращение к волгоградцамСмотреть фотографии
19:08
Смотрим, что скрыто за буквами в обозначении ВУССмотреть фотографии
17:05
В Волгограде ищут пропавший в 90-е памятник героям СталинградаСмотреть фотографии
15:31
В акватории Волги горожане заметили необычную техникуСмотреть фотографии
14:31
Самолет рейса Москва — Волгоград подал сигнал бедствияСмотреть фотографии
13:24
Вооруженный житель Астрахани угнал BMW в центре Волгограда и разбился насмертьСмотреть фотографии
12:10
На Украине погиб старший сержант из-под Волгограда Александр КусмарцевСмотреть фотографии
 