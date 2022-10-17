Из Волгоградской области сегодня, 17 октября, отправлен очередной гуманитарный конвой для подшефного Станично-Луганского района ЛНР. Помимо продуктовых наборов и амуниции, в подшефный регион направлена спецтехника.

— Продуктовые наборы, коммунальная техника, автомобиль аварийной службы, автоклубы, оборудование для развертывания пунктов временного размещения — Волгоградская область продолжает оказывать необходимую помощь для восстановления мирной жизни на территории подшефного Станично-Луганского района ЛНР, нуждающимся жителям, а также беженцам из сопредельных территорий, — пояснили информагентству в администрации Волгоградской области.





Как уточнили в обладмине, губернатор Андрей Бочаров поставил задачи сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, регион принимает активное участие в восстановлении инфраструктуры Станично-Луганского района — школ, больниц, предприятий в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства. С другой стороны — на регулярной основе формируются гуманитарные конвои.





Для жителей подшефного района, а также беженцев, прибывающих из сопредельных населенных пунктов, сформированы продуктовые наборы. Людям передают все самое необходимое, в том числе — муку, крупы, мясные консервы, подсолнечное масло, чай, кофе, соки и многое другое.

В формировании гумпомощи участвовали неравнодушные жители практически всех районов Волгоградской области, представители общественных объединений и организаций, а также предприниматели. В ЛНР отправили два шеститонных грузовика.





Также на подшефную территорию направлена колонна из двух мусоровозов с контейнерами, двух мобильных автоклубов, машины аварийной службы. Техника поможет в восстановлении нормальной работы служб в Станично-Луганском районе. Машины приобретены за счет средств резервного фонда администрации Волгоградской области.





Отмечается, что работа по сбору и отправке гуманитарных грузов для жителей Донбасса ведется в регионе с самого начала проведения СВО. Уточняется, что поддержка будет продолжена. Также регион активно помогает участникам спецоперации — продолжается акция «Тепло из дома», действует Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев. Волгоградская область оперативно снабжает военных по дополнительным заявкам. Накануне передана очередная партия дополнительной экипировки, включающей спальные мешки, коврики и сапоги.

Фото: администрация Волгоградской области

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