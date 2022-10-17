Экономика

Pay-оборот по токенизированным картам «Мир» ВТБ вырос в 5 раз

Экономика 17.10.2022 10:58
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17.10.2022 10:58


Владельцы карт ВТБ «Мир» за 9 месяцев 2022 года оплатили смартфонами покупки на сумму почти 70 млрд рублей. Это в пять раз больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба банка. При этом в третьем квартале оборот увеличился на четверть по сравнению со вторым. Общий Pay-оборот по цифровым картам банка за три квартала вырос на треть к прошлому году, по данным пресс-службы ПАО ВТБ. 

По данным банка, чаще всего клиенты расплачиваются смартфонами в супермаркетах – на них в сентябре пришлось 40% токенизированного оборота. На втором месте – траты в кафе и ресторанах, там совершено 11% от общего объема Pay-платежей. Еще по 9% приходится на покупку бытовой техники и товаров для дома, а также на одежду, обувь и аксессуары. Замыкает пятерку оплата медцентров и салонов красоты (4%).

Растет популярность цифровых карт, которые позволяют расплачиваться за покупки не только с помощью смартфонов офлайн, но и в интернет-магазинах. По итогам трех кварталов оборот по ним достиг 48 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза год к году. В третьем квартале он вырос на 14% к апрелю-июню.

Цифровыми картами клиенты ВТБ чаще всего оплачивают покупки и онлайн-заказы в супермаркетах (24%), гипермаркетах DIY-сегмента (18%), магазинах одежды и обуви (6%) и сервисах путешествий – на приобретение авиа и ж/д-билетов и бронь отелей в сентябре пришлось 9% оборота по цифровым картам.

-Сегодня владельцам смартфонов на Android доступны Pay-сервисы, позволяющие расплачиваться картой «Мир» за товары и услуги в одно касание. Держатели наших карт «Мир» активно пользуются им для повседневных покупок. В целом набирает популярность использование цифровых карт для онлайн и офлайн-шопинга: ими клиенты оплачивают не только продукты в супермаркетах, но и крупные приобретения: бытовую технику, авиабилеты, в том числе онлайн. При этом «цифровой» оборот в супермаркетах и магазинах товаров для дома растет, уменьшая долю платежей по таким картам в магазинах одежды и обуви, – комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.


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