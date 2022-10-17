«Даже не шевелятся. Позорники»: в Волгограде обрастает мусором штаб-квартира командарма Шумилова

В Кировском районе Волгограда тонет в мусоре одноэтажный дом по улице Красноуфимской, 20. Как сообщает ИА «Высота 102», в деревянном здании с зелеными ставнями располагалась в 1943 году штаб-квартира командующего войсками 64-й армии Михаила Шумилова.





На безобразное состояние территории, прилегающей к памятнику истории федерального значения, который находится под охраной государства, обратили внимание читатели информационного агентства «Высота 102». По словам волгоградцев, для того чтобы к штаб-квартире Шумилова можно было подойти, не переломав ноги, администрация Кировского района не делает ровным счетом ничего.

— Буквально рядом с домом открытый люк — и никому до этого нет дела. Туда веток уже набросали сухих, чтобы никто не убился. Чуть дальше тоже веток накидали целые горы. Никто ничего не вывозит и не убирает. Даже не шевелятся. Позорники, — делятся негодованием жители Волгограда. – Понятно, что памятником истории является только сам дом. Но как, позвольте, мы можем воспитывать в детях патриотизм, когда к легендарному месту приходится пробираться через сухие ветки?





Волгоградцы добавляют: если пройти по улице чуть дальше охраняемого государством памятника, можно наткнуться еще на одну кучу мусора из старых покрышек, мебели и все тех же сухих веток.

— Что интересно — рядом со всем этим убожеством стоит синего цвета пластиковый бак. Он полупустой, то есть из него мусор забирают, а все, что рядом — пускай так и лежит, получается. Или опять это не мусор регоператора? А совесть у регоператора есть? А у местных чиновников? Когда Паулюса на допрос привозили в 43-ем, и то чище было здесь наверняка.





Согласно информации комитета госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области, территория, прилегающая к памятнику истории федерального значения «Памятное место, где в январе-феврале 1943 г. находилась штаб-квартира командующего 64-й армией генерала М.С. Шумилова», действительно не подлежит госохране. Задача профильных ведомств – следить лишь за сохранностью объемно-пространственных решений здания, крыши и фасадов здания, а также за резным деревянным карнизом, ставнями, навесом над крыльцом и отделкой фасадов.

– В настоящее время на одном из фасадов жилого дома установлены две мемориальные доски. Одна – мраморная с текстом: "Здесь в январе-феврале 1943 года располагалась штаб-квартира командующего войсками 64 армии". Вторая доска расположена ниже, представляет собой помещенную под стекло фотографию М.С. Шумилова с текстом: "Командующий 64-й армии генерал-лейтенант Михаил Степанович Шумилов 31 января 1943 провел первый допрос генерал-фельдмаршала Паулюса", – сообщается о памятнике на сайте профильного регионального комитета.

Справка: В деревянном доме № 20 на ул. Красноуфимской в Кировском районе Волгограда, построенном в 1911 году, штаб-квартира командующего 64-й армией генерала Михаила Степановича Шумилова располагалась в январе-феврале 1943 год. Именно отсюда с января 1943 года, на завершающем этапе битвы за Сталинград, командарм Шумилов и штаб его армии осуществляли управление войсками. 31 января 1943-го в этот деревянный дом вместе с группой своих генералов и офицеров был доставлен на допрос плененный командующий 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.

Мебель и предметы интерьера периода 1943 года, находившиеся в доме в тот исторический момент, позже были переданы в фонды музея-заповедника «Сталинградская битва».





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102».





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