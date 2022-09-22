В Волгограде снова разрушается братская могила защитников Сталинграда

В Краснооктябрьском районе Волгограда разрушается отреставрированная в 2019 году «Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии», расположенная на пересечении улиц Богунской и Таращанцев. Как сообщает ИА «Высота 102», объект культурного наследия регионального значения ранее уже ремонтировался по гарантии.





В объектив фотокорреспондента ИА «Высота 102» попала отвалившаяся штукатурка и трещины по всему постаменту и памятнику на братской могиле. Самая крупная деформация возникла как раз над мемориальной табличкой — теперь взгляд прохожих цепляется за «голый» кирпич. Также заметна ржавчина на ограде.





В мэрии Волгограда пояснили, что данный объект находится на гарантийном обслуживании организации, проводившей восстановительные работы.

— В адрес компании ранее было направлено уведомление о необходимости устранить дефекты отделочного покрытия — они были выявлены районной коммунальной службой в ходе обслуживания территории, — пояснили в горадмине.





Как уточнили в администрации Краснооктябрьского района, подрядная компания подтвердила готовность выполнить все необходимые работы на объекте до конца текущего года за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств.





Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в феврале 2020 года спустя всего три месяца после пышного открытия отремонтированной братской могилы воинам Богунского полка, на монументе во многих местах облупилась и слезла кусками штукатурка, а краска словно растворилась под действием осадков.





Тогда в пресс-службе администрации города-героя пояснили, что появившиеся дефекты в рамках гарантийных обязательств за свой счет устранит подрядная организация ООО «СМУ 44». В соответствием с заключенным контрактом, подрядчик обязан следить за состоянием объекта культурного наследия в течение пяти лет.





Обновленный памятник с помпой презентовали общественности 20 ноября 2019 года. Торжественный митинг приурочили к 77-ой годовщине начала контрнаступления под Сталинградом и к окончанию восстановительных работ на объекте.





Волгоградцы смотрели на памятник с восхищением, не веря, что его, наконец, привели в порядок. Долгие годы монумент находился в крайне запущенном состоянии, разваливался на глазах.

Справка

В братской могиле захоронены воины 253-го Таращанского, 61-го Богунского, 10-го Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии имени Героя Гражданской войны Николая Щорса. Известно, что в дни Сталинградской битвы дивизия принимала участие в боях на территории завода «Красный Октябрь» и прилегающих улицах поселка Металлургов, а в 1943 году части дивизии участвовали в уничтожении окруженной северной группы войск противника. За стойкость, мужество, героизм в марте 1943-го дивизия была преобразована в 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию и завершила боевой путь в Берлине.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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