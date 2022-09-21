Общество

В зарослях и в обломках: смотрим, как выглядят сегодня 17 башен Т-34 на переднем крае обороны Сталинграда

Общество 21.09.2022 14:16
0
21.09.2022 14:16


В Волгограде на портале госзакупок размещена заявка на разработку научно-проектной документации для восстановления первых семи башен танков Т-34 памятника «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг.». Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году также планируется разработать документацию для реставрации оставшихся 10 объектов.



Согласно аукционной документации, начальная цена контракта составляет 4 200 000 рублей. Заказчиком выступил МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда». Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 1 декабря 2022 года. Источник финансирования — средства бюджетного учреждения. 




— Первые семь башен, для которых готовится документация, расположены в Краснооктябрьском районе по проспекту Металлургов, 71а, на территории завода «Титан-Баррикады», на площади Возрождения у ж/д моста и у мостового перехода, в поселке Баррикады на берегу Волги и на проспекте Волжском, — сообщили в администрации Волгограда.  



Фотокорреспондент ИА «Высота 102» побывал почти у всех башен, кроме размещенных на территории завода «Титан-Баррикады» и улицы Тракторостроителей, 1А/2 на территории мужского лицея.




Большинство памятников находится сегодня в довольно неприглядном виде. Невооруженным глазом заметны отколовшиеся плиты, треснувшие гранитные таблички и трава, пробивающая себе путь через основания постаментов.   




Как уточнили в горадмине, в текущем году также планируется разработать документацию для реставрации остальных 10 объектов культурного наследия  федерального значения, установленных в Тракторозаводском, Центральном и Советском районах. Расстояние между крайними точками памятника — танками в Советском и Тракторозаводском районах — составляет около 30 километров.



Ранее ветераны региона обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой поспособствовать восстановлению памятников Великой Отечественной войны.




Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Справка: 

Линия переднего края обороны войск 62-й и 64-й Армий определена по состоянию на день начала контрнаступления Советских войск под Сталинградом — 19 ноября 1942 г. Установленные башни были сняты с танков Т-34, которые принимали участие сражении. 14 памятных знаков сооружены в 1948 году, еще три — в 1964 году.  Автором проекта выступил почетный гражданин Волгограда — архитектор Федор Лысов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.09.2022 14:54
Общество 21.09.2022 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.09.2022 14:48
Общество 21.09.2022 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 14:09
Общество 21.09.2022 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 13:39
Общество 21.09.2022 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 12:48
Общество 21.09.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 11:33
Общество 21.09.2022 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 11:29
Общество 21.09.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 10:41
Общество 21.09.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 10:08
Общество 21.09.2022 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 09:47
Общество 21.09.2022 09:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.09.2022 08:19
Общество 21.09.2022 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2022 21:38
Общество 20.09.2022 21:38
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2022 20:43
Общество 20.09.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2022 19:39
Общество 20.09.2022 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2022 19:09
Общество 20.09.2022 19:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:16
В Волгограде бывший подрядчик «Газпрома» обвиняется в невыплате зарплатыСмотреть фотографии
14:54
Волонтеры фонда «Дари еду» и представители «Виво Маркет» передали нуждающимся семьям продуктовые наборыСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде назначили нового главврача областной стоматологииСмотреть фотографии
14:16
В зарослях и в обломках: смотрим, как выглядят сегодня 17 башен Т-34 на переднем крае обороны СталинградаСмотреть фотографии
14:09
Летчики и военкомы: кто из волгоградских депутатов имеет боевое или армейское прошлое и мог бы отправиться на СВОСмотреть фотографии
13:39
«Глаз замылился»: в Волгограде плакат с ошибкой в слове «Россия» впопыхах содрали с билбордаСмотреть фотографии
13:16
Вячеслав Володин одобрил участие депутатов Госдумы в СВОСмотреть фотографии
13:15
ФАС раскрыла дорожный картель с волгоградскими компаниями на 20 млрд рублейСмотреть фотографии
13:00
Биострахование – ценнейший подарок к рождению ребенкаСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде элитный дом спасли от точечной застройки и разрушенияСмотреть фотографии
11:59
Водитель иномарки протаранил грузовик и погиб на пути в ВолгоградСмотреть фотографии
11:58
«Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населенияСмотреть фотографии
11:35
Министр обороны РФ рассказал о потерях российской армии в СВОСмотреть фотографии
11:33
Андрей Бочаров возглавил призывную комиссию по частичной мобилизацииСмотреть фотографии
11:29
На первом в Волгограде электробусе прокатились 3 тысячи человекСмотреть фотографии
11:08
Под Волгоградом в многоходовом ДТП со шлаком пострадала женщинаСмотреть фотографии
10:49
МегаФон зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часыСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области выявили 7 фантомных фирм по продаже мясаСмотреть фотографии
10:34
ВТЗ улучшил складскую логистикуСмотреть фотографии
10:08
Шойгу объяснил, кого призовут в первую очередь при частичной мобилизацииСмотреть фотографии
10:00
«Волгоградэнергосбыт» переводит на прямые договоры жильцов УК-должниковСмотреть фотографии
09:47
В АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» рассказали о возможностях Личного кабинета абонентаСмотреть фотографии
09:36
Опубликован текст Указа о частичной мобилизации в РоссииСмотреть фотографии
09:22
Президент России подписал указ о частичной мобилизацииСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
В Волгоградской области на 13% выросло количество детских простудСмотреть фотографии
08:19
В Волгограде коллекторов оштрафуют за издевательства над должницейСмотреть фотографии
07:54
В Госдуме пообещали построить новую спортплощадку в Котово на месте исчезнувшейСмотреть фотографии
21:38
Скончался экс-вратарь волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
20:43
Бочаров готовит отмену особого противопожарного режима в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:51
Котово останется без воды из-за новой аварии на водоводеСмотреть фотографии
 