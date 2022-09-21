В Волгограде на портале госзакупок размещена заявка на разработку научно-проектной документации для восстановления первых семи башен танков Т-34 памятника «Передний край обороны Сталинграда, 1942-1943 гг.». Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году также планируется разработать документацию для реставрации оставшихся 10 объектов.









Согласно аукционной документации, начальная цена контракта составляет 4 200 000 рублей. Заказчиком выступил МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда». Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 1 декабря 2022 года. Источник финансирования — средства бюджетного учреждения.













— Первые семь башен, для которых готовится документация, расположены в Краснооктябрьском районе по проспекту Металлургов, 71а, на территории завода «Титан-Баррикады», на площади Возрождения у ж/д моста и у мостового перехода, в поселке Баррикады на берегу Волги и на проспекте Волжском, — сообщили в администрации Волгограда.









Фотокорреспондент ИА «Высота 102» побывал почти у всех башен, кроме размещенных на территории завода «Титан-Баррикады» и улицы Тракторостроителей, 1А/2 на территории мужского лицея.













Большинство памятников находится сегодня в довольно неприглядном виде. Невооруженным глазом заметны отколовшиеся плиты, треснувшие гранитные таблички и трава, пробивающая себе путь через основания постаментов.













Как уточнили в горадмине, в текущем году также планируется разработать документацию для реставрации остальных 10 объектов культурного наследия федерального значения, установленных в Тракторозаводском, Центральном и Советском районах. Расстояние между крайними точками памятника — танками в Советском и Тракторозаводском районах — составляет около 30 километров.









Ранее ветераны региона обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой поспособствовать восстановлению памятников Великой Отечественной войны.













Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Справка:

Линия переднего края обороны войск 62-й и 64-й Армий определена по состоянию на день начала контрнаступления Советских войск под Сталинградом — 19 ноября 1942 г. Установленные башни были сняты с танков Т-34, которые принимали участие сражении. 14 памятных знаков сооружены в 1948 году, еще три — в 1964 году. Автором проекта выступил почетный гражданин Волгограда — архитектор Федор Лысов.

