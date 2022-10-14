Экономика

ВТБ поддержал импортеров важнейшей продукции более чем на 50 млрд рублей

Экономика 14.10.2022 14:51
0
14.10.2022 14:51


Банк ВТБ предоставил 58 млрд рублей в рамках льготного кредитования компаний, закупающих важную для экономики импортную продукцию. Поддержкой по госпрограмме воспользовались 58 предприятий торговли и различных отраслей промышленности.

Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции Минпромторга утверждена 18 мая 2022 года постановлением правительства №895. Кредиты предоставляются по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс 3 пп. (на данный момент 5,25%). Срок кредитования – 1 год для закупки сырья и комплектующих, 3 года – для оборудования и производства.

-Программа показала высокую востребованность у наших клиентов из химической, фармацевтической, лесной промышленности, машиностроения, а также сферы торговли. Подавляющее большинство заемщиков – предприятия малого и среднего бизнеса, которые в этом году столкнулись с необходимостью перестраивать процессы производства. Льготные условия кредитования помогли им обеспечить бесперебойную работу и компенсировать резко возросшие расходы на импортные составляющие, − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

-ВТБ всегда работает по приоритетным направлениям поддержки корпоративного сектора, наша задача – предоставить ресурсы для расшивки «узких» мест, более мягкого прохождения сложных ситуаций, что в конечном итоге положительно влияет на восстановление роста экономики. Программа поддержки импортеров позволила переориентировать логистические цепочки и обеспечить поставки важнейшей продукции – это и продовольствие, и лекарства, и оборудование, − сказал Виталий Сергейчук, старший вице-президент ВТБ.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
14.10.2022 14:29
Экономика 14.10.2022 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2022 10:14
Экономика 14.10.2022 10:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.10.2022 08:50
Экономика 14.10.2022 08:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2022 08:09
Экономика 14.10.2022 08:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2022 16:37
Экономика 13.10.2022 16:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2022 15:13
Экономика 13.10.2022 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2022 15:02
Экономика 13.10.2022 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2022 14:27
Экономика 13.10.2022 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.10.2022 11:45
Экономика 13.10.2022 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2022 11:38
Экономика 13.10.2022 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2022 15:40
Экономика 12.10.2022 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2022 13:47
Экономика 12.10.2022 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2022 13:33
Экономика 12.10.2022 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2022 13:28
Экономика 12.10.2022 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2022 12:32
Экономика 12.10.2022 12:32
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:12
Волгоградцев перед мобилизацией стали отправлять на медкомиссииСмотреть фотографии
18:18
В центре Волгограда появились светящиеся камыши и буквыСмотреть фотографии
17:07
Хотел заработать на тюрьму: под Волгоградом мужчина четыре месяца прятал в погребе трупСмотреть фотографии
17:01
Детям мобилизованных волгоградцев предложили платить стипендии по 1100 рублейСмотреть фотографии
16:33
Путин назвал сроки окончания частичной мобилизацииСмотреть фотографии
16:09
После визита губернатора мобилизованным волгоградцам наладили бытСмотреть фотографии
16:01
Волгоградского ветерана переселяют из трущоб в новостройку после реакции БастрыкинаСмотреть фотографии
15:37
«Были в ударе»: волгоградский «Ротор» разгромил «Ессентуки» - 6:0Смотреть фотографии
15:08
С Tele2 понедельники станут приятнымиСмотреть фотографии
14:36
У плиты, за рулем и без галстука: губернатор Бочаров в объективе волгоградских фотографовСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде часть кованого забора из Касимовского сквера нашли в пункте приема металлаСмотреть фотографии
14:23
Выплаты по 100 тысяч рублей мобилизованным начались в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:18
«Как я им в глаза буду смотреть?»: на Украине погиб контрактник из Волгограда Борис СавенковСмотреть фотографии
13:28
Одна на два миллиона: в Волгограде спасли 8-летнюю девочку с неработающим сердцемСмотреть фотографии
13:17
«Их было двое»: под Волгоградом дождь помешал сжечь местную администрациюСмотреть фотографии
12:37
Банк «Открытие»: жители ЮФО поделились экономическими прогнозами на ближайшие полгодаСмотреть фотографии
12:03
В Котово ввели режим повышенной готовности из-за срыва отопительного сезонаСмотреть фотографии
11:36
Старший сержант из Камышина Сергей Фоменко погиб в СВОСмотреть фотографии
11:25
Онлайн, внимание, мяч: Wink покажет финальные туры чемпионата Бразилии в прямом эфиреСмотреть фотографии
11:15
ФСБ разоблачило фиктивный брак волгоградки с иностранцемСмотреть фотографии
10:59
«Не Аллея Славы, а воинский участок»: в Камышине обустроят специальное кладбище для погибших на УкраинеСмотреть фотографии
10:41
Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с троллейбусом в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
В Волгограде похоронят погибшего в СВО 41-летнего Максима БурмистроваСмотреть фотографии
10:15
Абоненты билайн благодаря запуску VoLTE могут оставаться в интернете, даже если им позвонилиСмотреть фотографии
10:14
На волгоградском «Химпроме» создадут особую экономическую зонуСмотреть фотографии
09:51
Производитель тротуарной плитки в Волгограде судится с Росприроднадзором из-за свалкиСмотреть фотографии
09:45
Льготы, выплаты и помощь юристов: в Волгоградской области открыты горячие линии для мобилизованныхСмотреть фотографии
09:37
Мобилизованные волгоградцы осваивают тактику ведения боя в населенных пунктахСмотреть фотографии
09:07
Жителям Камышина рассекретят адреса бомбоубежищ на случай военного времениСмотреть фотографии
08:30
Волгоградцам объяснили про этапы частичной мобилизацииСмотреть фотографии
 