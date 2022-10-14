Экономика 14.10.2022 14:51
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14.10.2022 14:51
Банк ВТБ предоставил 58 млрд рублей в рамках льготного кредитования компаний, закупающих важную для экономики импортную продукцию. Поддержкой по госпрограмме воспользовались 58 предприятий торговли и различных отраслей промышленности.
Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции Минпромторга утверждена 18 мая 2022 года постановлением правительства №895. Кредиты предоставляются по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс 3 пп. (на данный момент 5,25%). Срок кредитования – 1 год для закупки сырья и комплектующих, 3 года – для оборудования и производства.
-Программа показала высокую востребованность у наших клиентов из химической, фармацевтической, лесной промышленности, машиностроения, а также сферы торговли. Подавляющее большинство заемщиков – предприятия малого и среднего бизнеса, которые в этом году столкнулись с необходимостью перестраивать процессы производства. Льготные условия кредитования помогли им обеспечить бесперебойную работу и компенсировать резко возросшие расходы на импортные составляющие, − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
-ВТБ всегда работает по приоритетным направлениям поддержки корпоративного сектора, наша задача – предоставить ресурсы для расшивки «узких» мест, более мягкого прохождения сложных ситуаций, что в конечном итоге положительно влияет на восстановление роста экономики. Программа поддержки импортеров позволила переориентировать логистические цепочки и обеспечить поставки важнейшей продукции – это и продовольствие, и лекарства, и оборудование, − сказал Виталий Сергейчук, старший вице-президент ВТБ.
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