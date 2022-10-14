Происшествия 14.10.2022 12:03
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14.10.2022 12:03
Режим повышенной готовности введен в Котово Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского поселения, такое решение было принято на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Котовского района, состоявшимся накануне.
Решение обусловлено «сложной ситуацией в результате ограничения подачи газа на котельные города».
- Главе Котово Сергею Лесниченко поручено организовать ряд превентивных мер для недопущения чрезвычайной ситуации и установить режим «Повышенная готовность» на территории Котово, - говорится в заявлении.
В связи с этим оперштаб рекомендовал ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» незамедлительно в срок до 9.00 14 октября 2022 года осуществить мероприятия по поставке газа, а ООО «Тепловой компании Котово» с момента подачи газа незамедлительно осуществить мероприятия для обеспечения надлежащим теплоснабжением население города.
В телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» Сергей Лесниченко заверил, что котельные в городе будут запущены уже после обеда.
При этом отопительный сезон в городском поселении должен был начаться, согласно постановлению главы, еще 10 октября. На самом деле в городе работали лишь четыре автономные котельные, которые отапливают детские сады.
На холод в квартирах, в школах и больницах жители Котово жаловались уже несколько дней. С учетом постоянных перебоев с водой в городском поселении люди были доведены до отчаяния – ни тепла, ни воды, делились котовчане в соцсетях.
Между тем, в решении комиссии по чрезвычайным ситуациям фигурирует неизвестная ранее котовчанам фирма – «Тепловая компания Котово». По сведениям информагентства, это новая и тоже частная организация, которая будет заниматься обеспечением теплоснабжения в городе. Ранее эту функцию выполняло ООО «Теплый город» из Саратовской области.
По последним данным ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», долги "Теплого города" за поставку ресурса выросли в последнее почти на 28 миллионов рублей. Общая сумма задолженности перед поставщиком газа составила 108 миллионов рублей.
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