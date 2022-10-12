Бочаров призвал руководство предприятий поддержать мобилизованных

Общество 12.10.2022 13:31
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12.10.2022 13:31
Сегодня, 12 октября, губернатор Волгоградской области призвал предприятия включиться в решение государственной задачи — поддержать семьи мобилизованных.
- Обращаюсь ко всем работодателям, представителям профсоюзов и прошу незамедлительно в рамках предприятий и организаций принять свои внутренние нормативные акты по дополнительной поддержке семей мобилизованных граждан, - сказал глава региона на встрече с Советом по развитию промышленности.
- Руководителям предприятий необходимо взять такую работу на личный контроль, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Уверен и знаю, что большинство уже начали такую работу. Прошу и дальше проводить ее максимально адресно, неформально — искать и обязательно находить возможности помогать людям».
Глава региона особо акцентировал внимание на том, что считает поддержку семей мобилизованных граждан задачей государственной важности. Тем руководителям, которые считают, что отнестись к этому вопросу можно несерьезно, губернатор предложил исполнить свой долг по защите Отечества непосредственно с оружием в руках.
На заседании Совета по развитию промышленности рассматривались вопросы решения на региональном уровне государственной задачи по оказанию помощи мобилизованным и их семьям, деятельности Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, обеспечения стабильной работы предприятий в условиях частичной мобилизации.
В совещании приняли участие заместители губернатора, спикер Волгоградской облдумы Александр Блошкин, председатель наблюдательного совета Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО Сергей Булгаков, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова, руководители крупнейших промышленных предприятий и банков, отраслевых общественных организаций и профсоюзов.
Обращаясь к руководителю Волгоградского отделения Центробанка, руководителям финансово-кредитных учреждений, Андрей Бочаров обозначил важность реализации на местах принятых на федеральном уровне решений о кредитных каникулах.
- Прошу вас проявить максимальное личное участие, подойти неформально при рассмотрении каждого случая — чтобы не было торможений и формальных отписок, чтобы был реальный результат, связанный с предоставлением кредитных каникул для самих военнослужащих и членов их семей, которые являются заёмщиками в тех или иных кредитных учреждениях Волгоградской области, - сказал губернатор. - В том числе считаю важным выработать механизмы, позволяющие оформить кредитные каникулы без личного присутствия заёмщика, автоматически, поскольку призванные военнослужащие находятся или в учебных центрах, или уже на передовой.
Ответственным за это направление определен первый заместитель губернатора Александр Дорждеев.
Напомним, что сегодня Андрей Бочаров подписал постановления об оказании материальной помощи мобилизованным, а также о дополнительных мерах социальной поддержки их семей. Пакет мер, разработанный по предложению главы региона, ранее одобрили депутаты Волгоградской облдумы.
Фото: администрация Волгоградской области
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