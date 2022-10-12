Экономика

Клиенты банка «Открытие» заработали 13 миллиардов рублей на сберегательных продуктах за сентябрь

Экономика 12.10.2022 10:58
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12.10.2022 10:58


В сентябре клиенты банка «Открытие» получили в качестве начисленных процентов по сберегательным продуктам рекордную сумму с начала года. По вкладам* было выплачено около 12 миллиардов рублей, по накопительным счетам – 0,8 миллиарда.
За сентябрь клиенты открыли почти 155 тысяч новых вкладов, что в среднем втрое больше, чем в летние месяцы. Еще 156 тысяч вкладчиков продлили срок действия своих депозитов в «Открытии». Кроме того, в первый месяц осени в банке открыта 61 тысяча новых накопительных счетов, что превышает средние показатели летних месяцев на треть.
В результате в «Открытии» в сентябре появилось 40 тысяч новых сберегателей: среди них как абсолютно новые клиенты, так и действующие, которые раньше не пользовались сберегательными продуктами банка и впервые решили разместить деньги во вклад.
62% всех вкладов в сентябре открыли клиенты в возрасте от 60 лет и старше.
Более подробно с условиями вкладов и накопительных счетов «Открытие» можно ознакомиться на сайте банка.
*по шести и трехмесячным вкладам, срок действия договора по которым закончился в сентябре 2022 года.

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