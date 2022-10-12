



В сентябре клиенты банка «Открытие» получили в качестве начисленных процентов по сберегательным продуктам рекордную сумму с начала года. По вкладам* было выплачено около 12 миллиардов рублей, по накопительным счетам – 0,8 миллиарда.

За сентябрь клиенты открыли почти 155 тысяч новых вкладов, что в среднем втрое больше, чем в летние месяцы. Еще 156 тысяч вкладчиков продлили срок действия своих депозитов в «Открытии». Кроме того, в первый месяц осени в банке открыта 61 тысяча новых накопительных счетов, что превышает средние показатели летних месяцев на треть.

В результате в «Открытии» в сентябре появилось 40 тысяч новых сберегателей: среди них как абсолютно новые клиенты, так и действующие, которые раньше не пользовались сберегательными продуктами банка и впервые решили разместить деньги во вклад.

62% всех вкладов в сентябре открыли клиенты в возрасте от 60 лет и старше.

Более подробно с условиями вкладов и накопительных счетов «Открытие» можно ознакомиться на сайте банка.

*по шести и трехмесячным вкладам, срок действия договора по которым закончился в сентябре 2022 года.