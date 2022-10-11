Экономика

Сбер разработал памятки для посещения отделений Банка для людей с особенностями ментального здоровья

Экономика 11.10.2022 15:44 Новости компаний
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11.10.2022 15:44 Новости компаний


Ко дню Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, Сбер разработал памятки — социальные истории для людей с особенностями ментального здоровья. Они помогут тем, кому сложно посещать незнакомые места, быстро найти офис Сбера и успешно воспользоваться его услугами. Социальные истории написаны в двух вариантах: для тех, кто идёт в офис с сопровождающим и самостоятельно.
Людям с особенностями ментального здоровья сложно общаться с незнакомцами и распознавать их эмоции, зачастую в силу повышенной сенсорной чувствительности им тяжело находиться в толпе, там, где много шума и света. Для таких людей очень важна предсказуемость: чем её больше, тем им комфортнее — и тем проще сконцентрироваться на финансовых вопросах во время визита в банк. Поэтому для них наша команда "Особенного банка" разработала социальные истории — новое слово в банковском обслуживании клиентов.
Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:
— Эта инициатива Сбера родилась из серии встреч со специалистами различных организаций, которые поддерживают людей с ментальными особенностями. В результате было решено системно обучать сотрудников отделений банка общению с такими клиентами, а также разработать инструмент, который помог бы людям с особенностями ментального здоровья и их сопровождающим спланировать свой визит и подготовиться к нему. В качестве инструмента были выбраны социальные истории — наглядный материал, который подскажет, как выглядит офис банка, как отличить сотрудников от посетителей, как воспользоваться электронной очередью и так далее.
Подготовленные банком социальные истории получили высокую оценку в частности у людей с расстройствами аутистического спектра и специалистов профильной общественной организации «Контакт». Помимо инструкций по посещению офиса, Сбер также разработал памятки по трём наиболее распространённым операциям в мобильном приложении СберБанк Онлайн: как открыть вклад, оплатить коммунальные услуги и перевести деньги другому человеку. Все они размещены в разделе «Ментальное здоровье» на сайте банка.

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