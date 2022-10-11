Два автомобиля разбили селяне в ходе конфликта в Волгоградской области

Происшествия 11.10.2022 11:49
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11.10.2022 11:49
Конфликт двух мужчин в селе Октябрьского района Волгоградской области закончился порчей имущества. Как сообщили в региональном главке МВД, в полицию обратился один из его участников - 50-летний местный житель.
Мужчина сообщил, что вечером он проезжал по селу на своем «ВАЗ-2106». Его увидел 51-летний ранее судимый сосед, с которым селянин находится в неприязненных отношениях.
- Последний тут же сел за руль автомобиля «ВАЗ-2107» и, догнав «шестерку», стал таранить ее, ударяя то в заднюю часть машины, то в боковую, после чего скрылся. Причиненный ущерб, по предварительной оценке, составил около 100 тысяч рублей, - сообщили в главке.
Подозреваемого задержали. В содеянном он сознался. Мужчина пояснил оперативникам, что в тот день выпил много спиртного. Заметив на улице проезжавшего знакомого, решил отомстить ему за прежние ссоры и повредить его автомобиль.
Точная сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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