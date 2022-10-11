Экономика

Регистрация на новый сезон акселератора SberStudent открыта

Экономика 11.10.2022 11:33 Новости компаний
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11.10.2022 11:33 Новости компаний


Стартовал приём заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Подать заявку можно до 13 ноября 2022 года. Участники обучатся основам предпринимательства и получат первые бизнес-результаты: продажи, предзаказы, договорённости о пилотировании и MVP(минимально жизнеспособный продукт), а также преференции при обучении в вузе. Акселератор бесплатный и доступен всем желающим, для регистрации не нужен готовый бизнес-продукт или идея.
Проект проходит в два этапа. Первый этап — 20 обучающих онлайн-модулей по созданию и запуску продукта: введение в предпринимательство, знакомство с индустриями и технологиями, поиск идеи, дизайн-мышление, оценка бизнес-возможностей, архитектура бизнес-модели, стратегия выхода на рынок, планирование, публичные выступления, переговоры с потенциальными клиентами и инвесторами и так далее. Второй — взаимодействие в команде: участники объединяются вокруг наиболее перспективных идей и дорабатывают собственные проекты под руководством менторов.
Дополнительно участники могут выбрать один из отраслевых треков, где им будут доступны дополнительные обучающие материалы и консультации профильных экспертов:
— искусственный интеллект — с Академией искусственного интеллекта (совместный проект Сбербанка и Благотворительного фонда «Вклад в будущее»);
— наука, медицина, образование и искусство — с Российским обществом «Знание»;
— метавселенные — с SberAR/VRLab;
— web 3.0 — с Лабораторией блокчейн Сбербанка.
Лучшие команды представят свои решения на Демо-дне, где их оценят топ-менеджеры Сбера и крупнейших корпораций, ректоры вузов и бизнес-ангелы. Победители и призёры получат гранты от партнёра акселератора MoscowSeedFund, а также поддержку команды акселератора в продвижении проекта и коммуникациях с инвесторами и заказчиками даже после завершения программы.
Кроме того, SberStudent входит в перечень утверждённых Министерством науки и высшего образования РФ мероприятий на 2023/24 учебный год. Победители и призёры таких мероприятий могут претендовать на грант Президента России — ежемесячные выплаты во время обучения в магистратуре.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
— За два года через акселератор технологических стартапов SberStudent прошли 40 тысяч студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей из 1000 вузов со всей страны.Мы помогаем им научиться генерировать бизнес-идеи, работать в команде, привлекать клиентов,действовать про активно и достигать результата. А это даёт людям новые возможности для личностного и профессионального роста и, как следствие, новые разработки и новые рабочие места.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: 
Акселератор SberStudent позволяет студентам разрабатывать актуальные проекты и получать советы от ведущих практикующих экспертов Сбера. Это именно тот формат образования, который ориентирован как на развитие профессиональных компетенций, так и «мягких» навыков, которые позволяют работать в команде, ориентироваться в меняющихся условиях, развивать коммуникативные и презентационные навыки. В Поволжье студенческий акселератор Сбера пользуется популярностью, только в прошлом сезоне на него было подано более 2000 заявок.
Напомним, что 11 октября в Самаре проходит региональный демо-день школьного акселератора проектов Сбера и акселератора SberStudent для студентов, на котором авторы проектов презентуют свои стартапы. По итогам их выступлений будут определены лучшие команды, претендующие на выступление на суперфинале в Москве.


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