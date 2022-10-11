Под Волгоградом взорвали обнаруженные в земле снаряды









Саперы Южного военного округа ликвидировали в Волгоградской области артиллерийские снаряды, которые были найдены в земле.

- Опасная находка была обнаружена фермерами во время земляных работ в одном из районов региона, - сообщили в пресс-службе округа. - Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как шесть минометных 76-мм мин и 45-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.

Саперы извлекли мины из земли и транспортировали на полигон Прудбой Волгоградской области, где уничтожили их путем подрыва накладным зарядом.

Всего с начала года специалистами группы разминирования Южного военного округа было уничтожено более 1 тысячи боеприпасов различного калибра.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



