Под Волгоградом взорвали обнаруженные в земле снаряды

Происшествия 11.10.2022 09:17
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11.10.2022 09:17
Саперы Южного военного округа ликвидировали в Волгоградской области артиллерийские снаряды, которые были найдены в земле.
- Опасная находка была обнаружена фермерами во время земляных работ в одном из районов региона, - сообщили в пресс-службе округа. - Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как шесть минометных 76-мм мин и 45-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.
Саперы извлекли мины из земли и транспортировали на полигон Прудбой Волгоградской области, где уничтожили их путем подрыва накладным зарядом.
Всего с начала года специалистами группы разминирования Южного военного округа было уничтожено более 1 тысячи боеприпасов различного калибра.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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