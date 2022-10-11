Происшествия

Под Волгоградом взорвали обнаруженные в земле снаряды

Происшествия 11.10.2022 09:17
0
11.10.2022 09:17



Саперы Южного военного округа ликвидировали в Волгоградской области артиллерийские снаряды, которые были найдены в земле.
- Опасная находка была обнаружена фермерами во время земляных работ в одном из районов региона, - сообщили в пресс-службе округа. - Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как шесть минометных 76-мм мин и 45-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.
Саперы извлекли мины из земли и транспортировали на полигон Прудбой Волгоградской области, где уничтожили их путем подрыва накладным зарядом. 
Всего с начала года специалистами группы разминирования Южного военного округа было уничтожено более 1 тысячи боеприпасов различного калибра.
Фото: пресс-служба Южного военного округа

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
11.10.2022 10:13
Происшествия 11.10.2022 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2022 10:03
Происшествия 11.10.2022 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2022 09:57
Происшествия 11.10.2022 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2022 20:29
Происшествия 10.10.2022 20:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2022 20:17
Происшествия 10.10.2022 20:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2022 19:47
Происшествия 10.10.2022 19:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2022 10:07
Происшествия 10.10.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2022 19:29
Происшествия 09.10.2022 19:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2022 16:00
Происшествия 09.10.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2022 11:24
Происшествия 09.10.2022 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2022 11:13
Происшествия 09.10.2022 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2022 10:36
Происшествия 09.10.2022 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2022 09:30
Происшествия 09.10.2022 09:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2022 20:27
Происшествия 08.10.2022 20:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2022 15:57
Происшествия 08.10.2022 15:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:30
Суд в Волгограде отправил отчима-подофила в колонию на 17 летСмотреть фотографии
10:27
«В бой идут одни старики»: в Волгограде мобилизованных сотрудников готовы заменить пенсионерыСмотреть фотографии
10:13
В Волжском слесаря автоколонны придавило автобусомСмотреть фотографии
10:03
Тело утонувшего в Саратовской области рыбака нашли возле волгоградского островаСмотреть фотографии
09:57
«Жил один и выпивал»: под Волгоградом в сгоревшей даче погиб 61-летний мужчинаСмотреть фотографии
09:45
Мобилизованных под Волгоградом готовят побеждать танки в ближнем боюСмотреть фотографии
09:17
Под Волгоградом взорвали обнаруженные в земле снарядыСмотреть фотографии
08:41
«И тебя вылечат»: волгоградцам предложили бесплатную помощь в преодолении стрессаСмотреть фотографии
07:59
Эпидемия простуд отступила в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:40
В Волгограде утвердили порядок действий в случае ухода мусорного регоператораСмотреть фотографии
21:29
Грибники нашли в Волгоградской области подосиновик весом почти в 3 кгСмотреть фотографии
20:29
В лобовом столкновении машин в Волгоградской области погиб мужчина, трое в больницеСмотреть фотографии
20:17
«Информация о пострадавших уточнятся»: волгоградцы застряли на трассе Р-22 из-за ДТП с лесовозомСмотреть фотографии
20:14
Бетон и паруса: территорию рядом с амфитеатром в Волгограде предложили укрыть от солнцаСмотреть фотографии
19:47
В селе Волгоградской области упал неопознанный дронСмотреть фотографии
19:25
Глава Минпромторга Денис Мантуров посетил предприятия Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:49
Кабмин: мобилизованным бизнесменам дадут пять дней отсрочки на передачу делСмотреть фотографии
18:03
Допрос мэра, прослушка и тайные связи: как замглавы администрации Волжского «отмазал» фирму от долговых обязательств перед бюджетомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
Под Волгоградом с флагами встретили вернувшихся со спецоперации бойцовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:18
Возле новой школы на западе Волгограда оборудуют надземные переходыСмотреть фотографии
15:17
Депутатов устроила цена единого проездного на все виды транспорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:01
Мебель – это цветочки: смотрим, на что Волгоградская облдума потратила в августе 5 млн рублейСмотреть фотографии
14:59
Мэрия: отопительный сезон частично стартует в Волгограде 13 октябряСмотреть фотографии
14:51
Задержанный за взятку полковник УФСИН готовится идти под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:34
Денис Мантуров прибыл в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
14:16
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших краткосрочных вкладовСмотреть фотографии
14:05
Главное не «зарегулировать»: депутат ГД Савченко – о судьбе рекордного урожая зерна в РоссииСмотреть фотографии
13:59
Страдания выпавшей из маршрутки волгоградки суд оценил в 350 тысячСмотреть фотографии
13:25
Военный медик Денис Козлов назначен новым главврачом скорой помощи ВолгоградаСмотреть фотографии
13:09
На братскую могилу в Волгограде вернули золотую звездуСмотреть фотографии
 