Выборы главы фонда капремонта Волгоградской области идут по плану

Общество 09.10.2022 17:31
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09.10.2022 17:31
Завершился первый этап конкурса на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора – УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102», определились два кандидата, которые допущены для следующего этапа. Среди них Дмитрий Баранов, который прибыл в Волгоград из Перми в августе и, невзирая на проводимый конкурс, уже значится на сайте как генеральный директор организации.
Второй кандидат - заместитель директора Татьяна Ускова, которая ранее неоднократно участвовала в аналогичных конкурсах, доходила до финала, но никогда не побеждала.
Конкурс, который фактически стал формальным, напомним, включает три этапа. Впереди у претендентов осталось тестирование и устное собеседование.
Напомним, должность руководителя фонда капремонта стала вакантной в апреле 2022 года после назначения Сергея Сивоконя директором компаний ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения». Он пробыл директором фонда капремонта меньше года.
Обязанности руководителя регионального фонда капремонта до прихода Баранова исполнял Денис Куролесов.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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