В фонде капремонта Волгоградской области объявился новый гендиректор из Перми

Общество 29.08.2022 20:00
0
29.08.2022 20:00
Дмитрий Баранов, который возглавлял фонд капремонта Пермского края, переместился на аналогичную должность в Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области», он уже значится как генеральный директор организации.
Однако итоги конкурса на эту должность еще не подведены. И будут известны после прохождения необходимых конкурсных процедур лишь в конце октября 2022 года.
Напомним, должность руководителя фонда капремонта стала вакантной в апреле 2022 года после назначения Сергея Сивоконя директором компаний ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения». Он пробыл директором фонда капремонта меньше года.
Обязанности руководителя регионального фонда капремонта исполнял Денис Куролесов.
Что известно о Дмитрии Баранове? Это его биография с сайта капремонта Пермского края.
Баранов Дмитрий Егорович родился 19 августа 1981 года в городе Пермь. Имеет два высших образования. В 2003 году окончил Пермский военный институт ракетных войск по специальности инженер. В 2008 году получил диплом Уральской государственной юридической академии по специальности «Юриспруденция». После окончания военного института с 2003 по 2008 годы проходил службу в вооруженных силах Российской Федерации. В 2009 году начал работу в Управлении федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю в качестве ведущего специалиста-эксперта отдела контроля органов власти и процедур торгов. В 2014 году назначен начальником отдела контроля органов власти и процедур торгов. В июне 2017 года назначен и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края. С июня 2018 года и до последнего времени был генеральным директором Фонда. Женат. Воспитывает двоих сыновей.
Фото сайта фонда капремонта Пермского края.
В Иловлинском районе приостанавливают работы в полях из-за пожаров29.08.2022 21:32
Общество 29.08.2022 21:32
Долгожданное похолодание придет в Волгоградскую область после 1 сентября29.08.2022 20:49
Общество 29.08.2022 20:49
Построенный на набережной Волгограда амфитеатр откроют вечером 9 сентября29.08.2022 18:54
Общество 29.08.2022 18:54
«Много вопросов к руководству»: торговцы сгоревшего рынка в Волжском собирают чудом уцелевший товар29.08.2022 17:06
Общество 29.08.2022 17:06
Школы Волгограда и области начнут учебный год в очном формате29.08.2022 14:30
Общество 29.08.2022 14:30
Участок набережной Волгограда напротив речпорта получил новое освещение29.08.2022 14:23
Общество 29.08.2022 14:23
В Волгограде 1 сентября откроют отделение для детей с COVID-1929.08.2022 13:36
Общество 29.08.2022 13:36
«Открытие Авто» узнал, каким источникам доверяют волгоградцы при поиске автомобиля29.08.2022 12:29
Общество 29.08.2022 12:29
«Нам команды не надо»: волгоградские компании начали переводить сотрудников на удаленку29.08.2022 11:39
Общество 29.08.2022 11:39
Житель Волгоградской области заработал на покатушках в Крыму 26 штрафов29.08.2022 10:26
Общество 29.08.2022 10:26
Волгоградские многодетные семьи получили пособия к школе29.08.2022 09:58
Общество 29.08.2022 09:58
МЧС открыло горячую линию для торговцев сгоревшего рынка в Волжском29.08.2022 08:22
Общество 29.08.2022 08:22
Бочаров объявил повышенную готовность к ЧС в Волгограде и области28.08.2022 19:48
Общество 28.08.2022 19:48
«Меня сразу забанили в приложении»: с волгоградца списали 7000 рублей за детский след в салоне машины28.08.2022 15:51
Общество 28.08.2022 15:51
Умер второй с начала недели: в Волгоградской области COVID-19 показал рост почти в 1,5 раза28.08.2022 12:02
Общество 28.08.2022 12:02