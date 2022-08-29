В фонде капремонта Волгоградской области объявился новый гендиректор из Перми









Дмитрий Баранов, который возглавлял фонд капремонта Пермского края, переместился на аналогичную должность в Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области», он уже значится как генеральный директор организации.







Однако итоги конкурса на эту должность еще не подведены. И будут известны после прохождения необходимых конкурсных процедур лишь в конце октября 2022 года.





Напомним, должность руководителя фонда капремонта стала вакантной в апреле 2022 года после назначения Сергея Сивоконя директором компаний ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения». Он пробыл директором фонда капремонта меньше года.





Обязанности руководителя регионального фонда капремонта исполнял Денис Куролесов.







Что известно о Дмитрии Баранове? Это его биография с сайта капремонта Пермского края.





Баранов Дмитрий Егорович родился 19 августа 1981 года в городе Пермь. Имеет два высших образования. В 2003 году окончил Пермский военный институт ракетных войск по специальности инженер. В 2008 году получил диплом Уральской государственной юридической академии по специальности «Юриспруденция». После окончания военного института с 2003 по 2008 годы проходил службу в вооруженных силах Российской Федерации. В 2009 году начал работу в Управлении федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю в качестве ведущего специалиста-эксперта отдела контроля органов власти и процедур торгов. В 2014 году назначен начальником отдела контроля органов власти и процедур торгов. В июне 2017 года назначен и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края. С июня 2018 года и до последнего времени был генеральным директором Фонда. Женат. Воспитывает двоих сыновей.



