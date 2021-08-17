



Для прохождения третьего заключительного этапа конкурсного отбора на должность гендиректора фонда капитального ремонта Волгоградской области из трех кандидатов допущен только один - исполняющий обязанности руководителя фонда Сергей Сивоконь. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на протокол заседания конкурсной комиссии.

Ранее о своем желании побороться за вакантную должность заявляли исполняющий обязанности генерального директора фонда капремонта Сергей Сивоконь, его заместитель Татьяна Ускова и Александр Плешивцев, который, согласно открытым источникам, в 2013 году работал заместителем министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области.

Однако во втором этапе конкурсного отбора приняли участие только двое. Александр Плешивцев, согласно протоколу, на квалификационный экзамен не явился. Для успешного прохождения этого этапа необходимо было набрать 45 баллов из 50 возможных. По итогам проведенного тестирования Татьяна Ускова получила 39 баллов, а Сергей Сивоконь смог заработать 50 из 50 возможных и пройти в финал конкурса.

Третий заключительный этап конкурсного отбора состоится 26 августа. Единственному претенденту осталось пройти устное собеседование в комитете ЖКХ Волгоградской области.

Это кресло, напомним, стало вакантным в апреле текущего года после увольнения по собственному желанию Алексея Конотопкина, который руководил региональным фондом капремонта с 2016 года. Исполняющим обязанности после увольнения Конотопкина был назначен Сергей Сивоконь. В разные годы он работал вице-мэром Волгограда, заместителем главы администрации Городищенского района, главой Городища. Последнее время он трудился в должности заместителя председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Фото из архива "Высоты 102".