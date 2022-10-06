Экономика

Вкусно и познавательно: «Сады Придонья» презентовали уникальный экскурсионный маршрут

Экономика 06.10.2022 15:54 Новости компаний
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06.10.2022 15:54 Новости компаний


Примерно в часе езды от Волгограда можно попасть в удивительный мир — вам в мельчайших подробностях расскажут все о производстве соков, дадут погладить настоящих английских чистокровных лошадей, а после — накормят блюдами из разных стран мира. 

Компания «Сады Придонья» презентовала экскурсионный маршрут для промышленных туристов. С чем они познакомятся, прибыв на экскурсию? Подробности — в материале ИА «Высота 102». 

«От яблока до пакета — три часа» 

В поселке Сады Придонья производство не останавливается ни на минуту. Люди работают в три смены по 60 человек каждая, а на помощь им приходят роботы и современное оборудование. Завод способен производить более 3 000 000 единиц готовой продукции в сутки.

Вы сможете побывать в цехах и собственными глазами увидеть, как собранные яблоки превращаются в готовый продукт. Также узнаете, для чего на пачках делают скошенный край и сколько можно хранить концентрированный сок. Попутно специалисты развеют несколько популярных мифов о производстве.

Приятный бонус — дегустация новинок, в том числе и немолочной серии.


Вы научитесь определять по вкусу разницу между соком прямого отжима и осветленным продуктом, а также узнаете, как технологи добиваются такого эффекта. 

Наверняка на производственной площадке вас впечатлят многотонные махины-автоматы, которые работают с ювелирной точностью. 


Инженеры  покажут возможности современного оборудования, и вы даже сможете участвовать в небольшом эксперименте. 

Розовый мрамор и уникальная роспись храма

Еще в начале 90-х поселок Сады Придонья назывался Первомайский и представлял собой типовой советский совхоз. Сегодня здесь создаются комфортные условия для жизни и работы. Компания не останавливается на достигнутом и продолжает благоустраивать поселок.  Для работников предприятия строятся просторные таунхаусы, возводится современный детский сад на 100 мест. 


Настоящей точкой притяжения можно назвать парк семейного отдыха. Именно отсюда разлетаются по сети многочисленные селфи и видео. Нередко здесь проводятся выездные регистрации брака и фотосессии.  

Четырехцветные дорожки из брусчатки, буйство зелени и, как апофеоз, — фонтан «Преображение» из розового мрамора с бронзовыми жеребцами в чаше. 


При планировании парка ландшафтные дизайнеры использовали принцип строгой геометрии — с высоты птичьего полета озеленение напоминает симметричный рисунок. 


Рядом с парком находится храм Святого мученика Иоанна Воина.


Его убранство и роспись стен восхищает даже искушенных ценителей прекрасного. По словам настоятеля отца Анатолия, центральная тема — прославление русского воинства. В монументальных настенных образах представлены сюжеты из жития Георгия Победоносца, а также образы великих полководцев — Дмитрия Донского, Александра Невского, адмирала Федора Ушакова. Расписывали храм палехские мастера, художники-иконописцы, владеющие старинной техникой. Примечательно, что  ни один сюжет, ни одна деталь изображений не повторяется в других храмах.


Храм открыт ежедневно. Здесь проходят венчания и крестины. Каждые полчаса и час по поселку разливается колокольный звон.   

Про лошадей... чистокровных


В экскурсию включено посещение конезавода, во время которого можно познакомиться с историей создания отделения, увидеть настоящих чистокровных лошадей, современную конюшню, место тренировок.  


Гости могут спокойно сфотографироваться с лошадьми, погладить этих элегантных животных и покормить с рук. 

Приятного вам Don Appetita

После полуторачасовой экскурсии, конечно, разыгрывается аппетит, поэтому гостям предлагают посетить ресторанно-гостиничный комплекс Don Appetit. 


На первом этаже работает ресторан, в котором можно попробовать вкусные блюда. Меню бизнес-ланчей обновляется каждый день. 

Одна из особенностей ресторана — возможность наблюдать за работой поваров в открытой кухне. Пока взрослые обедают, малыши могут поиграть в специальной детской зоне. Для деловых встреч на втором этаже предусмотрен просторный конференц-зал, для желающих провести выходные в поселке — уютные гостиничные номера. 

В Садах Придонья заботятся о комфортном пребывании гостей, поэтому туристические группы формируются из расчета не более 30 человек взрослых или не больше 20 детей от 11 лет. По словам руководителя отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елены Нечипоренко, партнерство с турагентствами позволит принимать экскурсионные группы в Садах Придонья из разных регионов России.  

Благодаря экскурсиям открывается хороший ресурс прямых коммуникаций с потребителем, что в свою очередь помогает развенчивать мифы, повышать лояльность к нашему продукту, — поясняет Елена Нечипоренко. — Это также прекрасная возможность поддерживать положительный имидж компании как открытой организации.  

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