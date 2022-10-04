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И целый октябрь впереди: главные премьеры в видеосервисе Wink

Телеком 04.10.2022 13:29
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04.10.2022 13:29


Октябрь — время разгадывать загадки. Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») предлагает зрителям лихо закрученные детективы и боевики, психологические драмы и романтическое кино с открытым финалом.
Детективный сериал «Кукольник» (16+) приглашает зрителя в туманный Петербург. Следователь Антонина Афинская (Ольга Филиппова) хочет отказаться от карьеры и заняться семьей, но между ней и личным счастьем встает серийный маньяк по прозвищу Кукольник. У убийцы особенный почерк: возле каждой жертвы он оставляет куклу. Зачем он делает это? В поисках разгадки Антонина идет на рискованный эксперимент и принимает препарат, который меняет ее сознание. Будет ли раскрыто это неигрушечное дело, пользователи Wink смогут узнать, начиная с 14 октября.
Еще один серийный маньяк бесчинствует в фильме классика жанра очень страшного кино Дарио Ардженто «Темные очки» (18+). Рим потрясен серией жестоких нападений на молодых эскортниц. Одной из жертв— красавице Диане (Иления Пасторелли) — удается выжить, но, спасаясь от преследования, она попадает в аварию и теряет зрение. Диана пытается приспособиться к жизни во тьме, но темные очки не могут скрыть ее от преследований серийного убийцы. Кто поможет девушке выжить? Зрителям Wink этот фильм доступен с 13 октября.
Любителям российского авторского кино видеосервис предлагает картину Бориса Акопова «Кэт» (18+) со своим взглядом на тему. Главная героиня (дебютная роль Анастасии Кувшиновой) живет в Москве, недавно родила первенца и оказалась перед выбором: материнство или карьера. Казалось бы, типичная история. Но все не так просто, ведь Кэт работает эскортницей, отец ребенка — один из ее клиентов, а сутенер-работодатель требует отдать долг, который образовался за время декрета. Борис Акопов, в прошлом артист балета, виртуозно выписывает психологические пируэты и внутренний конфликт главной героини. Оценить его мастерство сценариста и режиссера в Wink можно с 15 октября. 
Следующая киноновинка тоже представляет историюо женской судьбе. «Лена и справедливость» — социально-романтическая комедия, события которой разворачиваются в российской глубинке. Продавщица Лена (Анна Уколова) мечтает о красивой свадьбе и крепкой семье. Вот только ее жених, мигрант Максуд (Парвиз Пулоди), потерял паспорт и чаще проводит время в полицейском участке, чем рядом с любимой женщиной. Лене приходится бороться не только за личное счастье, но и за справедливость. Где закончится эта история — в ЗАГСе или в тюрьме, зрители видеосервиса Wink узнают 20 октября.
Тему поиска счастья продолжает американская романтическая драма «После. Долго и счастливо» (16+). Это четвертая часть истории, снятой по книгам Анны Тодд. Любовь Тессы (Джозефин Лэнгфорд) и Хардина (ХироФайнс-Тиффин) проходит новые испытания. Герои взрослеют,открывают жестокие тайны, борются с соблазнами и страстями. Наркотики, обман и семейные трагедии — отношения пары все меньше похожи на сказку. Ждет ли Тесс и Хардина долгая счастливая жизнь или это финал истории, Wink покажет 14 октября.
Комедийно-криминальный сериал «Детективный синдром» (16+) рассказывает о сыщике-самоучке. Павел (Аристарх Венес) живет в неполной семье, работает курьером, но чувствует в себе стремление к расследованиям. Потерпев неудачу в поиске причин исчезновения отца, он оказывается втянутым в криминальную историю— у него украли сумку с большим деньгами криминального авторитета. Детективный синдром приводит героя в ходе расследования даже в психиатрическую лечебницу. Посмотреть этот сериал в Wink можно с 6 октября.
Напряженный криминальный боевик «Белый слон» (18+) стоит посмотреть уже только ради звездного состава. Бывший морской пехотинец Габриэль Танкреди (Майкл Рукер) служит криминальным силам так же верно, как когда-то своей стране. Но ради спасения Ванессы (Ольга Куриленко) он вынужден нарушить свой собственный кодекс. Ванесса служит в полиции и стала свидетельницей преступления — теперь за ней охотятся люди мафиози Арнольда Соломона (Брюс Уиллис), на которого работает Габриэль. Небольшую роль в картине сыграл также Джон Малкович. Фильм доступен в Wink c 13 октября.
Помимо этих новинок, в октябре стартовал и долгожданный показ внеофисно-романтического сериала «Надвое»(18+) — в нем впервые снялись вместе и исполнили главные роли Данила Козловский и Александр Петров, пары которым составили Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Новые серии выходят в Wink по понедельникам.

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