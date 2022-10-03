Происшествия

Театральное воровство в церковной лавке под Волгоградом попало на видео

Происшествия 03.10.2022 12:00
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03.10.2022 12:00





Как бы между прочим обокрал церковную лавку в Волжском Волгоградской области светловолосый мужчина, сообщает ИА «Высота 102». 
Как зафиксировала камера видеонаблюдения, посетитель купил свечку, а потом стал рассматривать содержимое церковной лавки. Какое-то время он «зависал», глядя, вероятно, на иконы, а потом, дождавшись удобного момента, совершил кражу. Воровал он спокойно, с невозмутимым выражением лица, при этом делая вид, что разговаривает по телефону. Мужчина одной рукой держал свой мобильник, а другой аккуратно отодвигал витрину с украшениями. Из образовавшей щели он вытащил 4 золотых крестика. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.   
Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 см., волосы русые, стрижка короткая. Был одет в футболку жёлтого цвета, куртку темного цвета с капюшоном, брюки темного цвета.
Полицейские просят всех, кому что-либо известно о личности подозреваемого, сообщить по телефонам: дежурной части Управления МВД России по г. Волжскому (88443) 41-56-56, дежурной части отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Волжскому (88443) 41-75-03 или 02.
Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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