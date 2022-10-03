Андрей Бочаров заявил о небывалом урожае за всю историю Волгоградской области









В Волгоградской области урожай зерновых прогнозируется на уровне 7 миллионов тонн. Это – один из самых высоких показателей за всю историю Волгоградской области. Об этом, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, заявил на сегодняшнем оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.





- На территории Волгоградской области уже собрано более 6,5 млн тонн зерна. Продолжается уборка поздних зерновых и зернобобовых культур. При этом необходимо отметить, что качество зерна — отменное, — Андрей Бочаров напомнил, что волгоградские хлеборобы посвятили уборочную кампанию 80-летнему юбилею Победы в Сталинградской битве.





Из технических культур завершена уборка горчицы; обработано порядка двух третей площадей сафлора. Половина муниципальных районов приступила к уборке подсолнечника.





- В целом по году планируем выйти на сбор 1,2 млн тонн технических культур, — обозначил планку глава области.





Продолжается и уборка овощей открытого грунта. На сегодняшний день показатели опережают прошлогодние практически на 10%: с площади около 9 тысяч га собрано уже более 305 тысяч тонн.





- По итогам года планируем собрать свыше 1 млн тонн овощей. Также будут выполнены задачи по всем группам выращиваемой сельхозпродукции, — подчеркнул Андрей Бочаров.





Параллельно сельхозтоваропроизводители сеют озимые культуры и готовят посевной материал, землю к весенним полевым работам. На текущую дату озимые зерновые посеяны на площади 1,4 млн га из запланированных 1,66 млн га.

- Это хорошая основа под будущий урожай: например, в этом году озимые обеспечили порядка 90% от валового сбора зерна, — сделал акцент глава региона.





При этом на совещании отмечено, что во второй и третьей декадах сентября наблюдается обильное выпадение осадков, что вносит коррективы в проведение работ. В этой связи Андрей Бочаров перед областным комитетом сельского хозяйства, главами муниципальных образований поставил ряд задач:





- в кратчайшие сроки, до наступления неблагоприятных погодных условий, обеспечить завершение осеннего сева, а также уборку поздних культур с целью минимизации возможных потерь урожая в сложных погодных условиях;





— уборку овощных культур и закладку их на хранение завершить до наступления устойчивых отрицательных температур;





— в связи с выделением Минсельхозом Российской Федерации дополнительного транша господдержки за произведенное и реализованное после 1 августа 2022 года зерно быть в готовности оперативно принять необходимые нормативные правовые акты и довести средства в оперативном режиме до сельхозтоваропроизводителей.





Кроме того, губернатор поручил в установленные сроки подвести итоги сельскохозяйственного года по муниципальным районам и в целом по Волгоградской области; определить передовые хозяйства и передовых специалистов и представить их к поощрению государственными и ведомственными наградами.



