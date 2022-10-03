Экономика

Андрей Бочаров заявил о небывалом урожае за всю историю Волгоградской области

Экономика 03.10.2022 11:39
0
03.10.2022 11:39



В Волгоградской области урожай зерновых прогнозируется на уровне 7 миллионов тонн. Это – один из самых высоких показателей  за всю историю Волгоградской области. Об этом, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, заявил на сегодняшнем оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 

- На территории Волгоградской области уже собрано более 6,5 млн тонн зерна. Продолжается уборка поздних зерновых и зернобобовых культур. При этом необходимо отметить, что качество зерна — отменное, — Андрей Бочаров напомнил, что волгоградские хлеборобы посвятили уборочную кампанию 80-летнему юбилею Победы в Сталинградской битве.

Из технических культур завершена уборка горчицы; обработано порядка двух третей площадей сафлора. Половина муниципальных районов приступила к уборке подсолнечника. 

- В целом по году планируем выйти на сбор 1,2 млн тонн технических культур, — обозначил планку глава области.

Продолжается и уборка овощей открытого грунта. На сегодняшний день показатели опережают прошлогодние практически на 10%: с площади около 9 тысяч га собрано уже более 305 тысяч тонн.

- По итогам года планируем собрать свыше 1 млн тонн овощей. Также будут выполнены задачи по всем группам выращиваемой сельхозпродукции, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Параллельно сельхозтоваропроизводители сеют озимые культуры и готовят посевной материал, землю к весенним полевым работам. На текущую дату озимые зерновые посеяны на площади 1,4 млн га из запланированных 1,66 млн га.
- Это хорошая основа под будущий урожай: например, в этом году озимые обеспечили порядка 90% от валового сбора зерна, — сделал акцент глава региона.

При этом на совещании отмечено, что во второй и третьей декадах сентября наблюдается обильное выпадение осадков, что вносит коррективы в проведение работ. В этой связи Андрей Бочаров перед областным комитетом сельского хозяйства, главами муниципальных образований поставил ряд задач:

- в кратчайшие сроки, до наступления неблагоприятных погодных условий, обеспечить завершение осеннего сева, а также уборку поздних культур с целью минимизации возможных потерь урожая в сложных погодных условиях;

— уборку овощных культур и закладку их на хранение завершить до наступления устойчивых отрицательных температур;

— в связи с выделением Минсельхозом Российской Федерации дополнительного транша господдержки за произведенное и реализованное после 1 августа 2022 года зерно быть в готовности оперативно принять необходимые нормативные правовые акты и довести средства в оперативном режиме до сельхозтоваропроизводителей.

Кроме того, губернатор поручил в установленные сроки подвести итоги сельскохозяйственного года по муниципальным районам и в целом по Волгоградской области; определить передовые хозяйства и передовых специалистов и представить их к поощрению государственными и ведомственными наградами.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
03.10.2022 10:12
Экономика 03.10.2022 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2022 08:09
Экономика 03.10.2022 08:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.10.2022 10:42
Экономика 01.10.2022 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 15:17
Экономика 30.09.2022 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 13:07
Экономика 30.09.2022 13:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 12:49
Экономика 30.09.2022 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 11:25
Экономика 30.09.2022 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 10:45
Экономика 30.09.2022 10:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 10:33
Экономика 30.09.2022 10:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2022 16:23
Экономика 29.09.2022 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2022 15:38
Экономика 29.09.2022 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2022 13:47
Экономика 29.09.2022 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2022 11:40
Экономика 29.09.2022 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2022 11:25
Экономика 29.09.2022 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2022 14:36
Экономика 28.09.2022 14:36
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:37
В 12 районах Волгоградской области стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
13:28
«Вас обманул военкомат»: из глубинки Волгоградской области мобилизовали плохо видящего 23-летнего химикаСмотреть фотографии
13:22
Движение по-прежнему перекрыто: в центре Волгограда вырыли котлован для замены трубыСмотреть фотографии
12:00
Театральное воровство в церковной лавке под Волгоградом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
Андрей Бочаров заявил о небывалом урожае за всю историю Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
Стали известны подробности ночного тарана магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
Нерадивого подрядчика фонда капремонта обвиняют в невыплате зарплаты в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией новый многоквартирный дом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:18
Следствие обвинило мачеху 8-летней девочки в истязании ребенка под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:12
Волгоградцы попросили Вячеслава Володина вернуть троллейбусы в Кировский районСмотреть фотографии
09:57
Пришлось менять 10 метров трубы: в Советском районе Волгограда восстановили подачу водыСмотреть фотографии
09:48
Служивший в Волгоградской области Владимир Жилин погиб на УкраинеСмотреть фотографии
09:48
Какие выплаты и льготы положены мобилизованным волгоградцамСмотреть фотографии
09:39
Мобилизованных учат стрелять по мишеням на полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:56
Волгоградцы сэкономят на подарках в День учителя 300 рублейСмотреть фотографии
08:44
Волгоградские врачи предупредили о риске роста груди у мужчинСмотреть фотографии
08:09
В Волгоградской области средняя зарплата снизилась на 5%Смотреть фотографии
21:32
В Волгограде ушел из жизни заслуженный артист РФ Владимир БелюсенкоСмотреть фотографии
20:01
Жителям юга Волгограда рассказали, когда у них появится водаСмотреть фотографии
19:26
Под Волгоградом мужчина погиб в поножовщине, защищая знакомуюСмотреть фотографии
18:36
Без воды университет: в Волгограде из-за аварии перекрыли движение по СоветскойСмотреть фотографии
18:06
На Украине погиб старший сержант из Камышина Александр КалугинСмотреть фотографии
17:00
Зарезавшей в ночь на Рождество сожителя волгоградке дали 6 летСмотреть фотографии
16:10
«Вытащили девушку»: в Волгограде ночью в магазин влетела иномаркаСмотреть фотографии
15:10
Стало известно о мобилизации выпускников военных кафедр в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
Лето в сентябре: какие редкие имена дают волгоградцы детямСмотреть фотографии
13:42
Ушел под землю: в Волгограде груженный песком самосвал повредил теплотрассуСмотреть фотографии
12:39
Против мошенников и за автомобилистов: какие законы вступят в силу в октябреСмотреть фотографии
11:34
В Генштабе ВС РФ сообщили, куда направят новобранцев призыва-2022Смотреть фотографии
10:40
Под Волгоградом 25-летняя девушка насмерть задавила велосипедистаСмотреть фотографии
 