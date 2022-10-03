В Волгоградской области средняя зарплата снизилась на 5%

Экономика 03.10.2022 08:09
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03.10.2022 08:09
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Волгоградской области снизилась за месяц на 5,1%. Такие данные, передает ИА «Высота 102», сообщает Росстат. Так, в июле средняя зарплата в регионе составила 42015 рублей. Это ниже, чем в июне 2022 года.
При этом снижение номинальной зарплаты произошло во всех регионах ЮФО. Сильнее всего она упала в Калмыкии почти на 21%. Жители этого региона в среднем зарабатывали 32293 рубля.
Больше всего зарплата в Краснодарском крае – 47440 рублей.
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