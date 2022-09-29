Происшествия 29.09.2022 13:40
0
29.09.2022 13:40
13-летнего подростка, который отравился грибами, госпитализировали из Михайловки в центр острых отравлений волгоградской больницы №25. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние мальчика стабильное, относительно удовлетворительное.
Первую помощь подростку оказали в Михайловской городской детской больнице, куда он попал, отведав жареных грибов у своей родственницы. Хотя грибы ели все члены семьи, плохо стало ему одному.
Между тем, врачи неоднократно заявляли, что даже съедобные грибы могут вызвать отравления у несовершеннолетних, так как детский организм не справляется с перевариванием такой тяжелой и токсичной пищи.
Полицейский настиг машину с воровкой на парковке ТРК в Волгограде: видео29.09.2022 12:16
Происшествия 29.09.2022 12:16
В Волгограде конфликт на дороге привел к стрельбе и задержанию29.09.2022 10:59
Происшествия 29.09.2022 10:59
Лихач на BMW покалечил пенсионера и подростка в Камышине29.09.2022 10:44
Происшествия 29.09.2022 10:44
Город Волгоградской области из-за аварии на 12 часов остался без воды29.09.2022 07:55
Происшествия 29.09.2022 07:55
В Волгоградской области мужчина сгорел, пытаясь согреться у костра28.09.2022 11:30
Происшествия 28.09.2022 11:30
Почтовый фургон на пути из Волгограда в Москву улетел в подсолнухи28.09.2022 10:31
Происшествия 28.09.2022 10:31
Роковой обгон: предприниматель из Дубовки попала в страшное ДТП под Волгоградом27.09.2022 16:58
Происшествия 27.09.2022 16:58
В Волгограде произошел взрыв в гаражном кооперативе: погиб мужчина27.09.2022 13:25
Происшествия 27.09.2022 13:25
В Волгограде в тройном ДТП с перевертышем пострадал мужчина27.09.2022 10:04
Происшествия 27.09.2022 10:04
«Обмороженные» жители Волжского устроили погром на остановке: видео26.09.2022 13:12
Происшествия 26.09.2022 13:12
Сообщения с угрозами проверяют в школах и военкоматах Волгоградской области26.09.2022 11:36
Происшествия 26.09.2022 11:36
В здании военкомата в Урюпинске Волгоградской области потушили пожар26.09.2022 07:57
Происшествия 26.09.2022 07:57
«Что хотели доказать?»: под Волгоградом сгорело здание местной администрации25.09.2022 14:28
Происшествия 25.09.2022 14:28
За поджог мэрии Камышина задержали 37-летнего безработного музыканта25.09.2022 12:58
Происшествия 25.09.2022 12:58
«Ходили по плакатам ногами»: волгоградцы вызвали полицию к памятнику на Аллее Героев25.09.2022 11:54
Происшествия 25.09.2022 11:54