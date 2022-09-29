







13-летнего подростка, который отравился грибами, госпитализировали из Михайловки в центр острых отравлений волгоградской больницы №25. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние мальчика стабильное, относительно удовлетворительное.





Первую помощь подростку оказали в Михайловской городской детской больнице, куда он попал, отведав жареных грибов у своей родственницы. Хотя грибы ели все члены семьи, плохо стало ему одному.





Между тем, врачи неоднократно заявляли, что даже съедобные грибы могут вызвать отравления у несовершеннолетних, так как детский организм не справляется с перевариванием такой тяжелой и токсичной пищи.







