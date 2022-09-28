Экономика

Как до Курска или Рязани: в Волгограде к зиме подготовили 804 километра теплосетей

Экономика 28.09.2022 12:15
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28.09.2022 12:15


В настоящее время уже завершены первичные гидроиспытания сетей. Повторную и окончательную проверку прошли 637 социальных объектов, что в процентном выражении составляет 91% от общего количества объектов. Также на сегодняшний день в Волгограде к отопительному сезону подготовлено 4899 многоквартирных домов — это более 93% от общего объема жилого фонда.

В настоящее время уже завершены первичные гидроиспытания сетей. Концессии совместно с управляющими компаниями готовят к зиме внутридомовые коммуникации. Повторную и окончательную проверку прошли 4479 многоквартирных дома и 637 социальных объектах, что в процентном выражении составляет 89,5% и 91% соответственно от общего количества объектов. Чтобы вовремя определить и своевременно устранить все неполадки, трубопроводы проверяют на прочность под высоким давлением. После плановых предупредительных работ сети испытывают повторно. Такие работы проводились во всех районах города. 

В рамках запланированных ремонтных работ «Концессии теплоснабжения» обновили инженерные коммуникации в районах города. Так, в Ворошиловском районе на улице Козловской заменили 150 м ветхого теплопровода диаметром 500 мм. Работы по перекладке участков крупной теплотрассы ведутся в Дзержинском районе по ул. Симонова и в Тракторозаводском районе на ул. Баумана. В настоящий момент в Тракторозаводском районе по ул. Батова и Г. Королевой ведется монтаж 617 метров трубопровода малого диаметра. 

Кроме того, в сентябре были завершены работы по реконструкции нового участка трубопровода диаметром 800 мм и протяженностью 220 метров в районе улицы Землячки. Они включали в себя работы по обновлению конструкций перекрытия теплового канала – были смонтированы 76 новых железобетонных плит перекрытия. За почти полувековой срок эксплуатации труба выработала свой ресурс, и специалисты «Концессий теплоснабжения» разработали план реконструкции. За три года, в ходе поэтапной реконструкции, было заменено более 800 метров ветхой теплотрассы на этом участке. Данный трубопровод обеспечивает отоплением и горячей водой значительную часть жителей Дзержинского района. Теперь, после полной реконструкции, качество предоставляемых услуг улучшится у более чем 47 тысяч абонентов.

Если протяженность всех подготовленных на сегодняшний день трубопроводов тепловых сетей представить одной цифрой, то получится расстояние от Волгограда до Курска или Рязани – 804 км, что составляет 99,6% от общей протяженности. 

Одновременно с гидравлическими испытаниями и обновлением сетей Концессии проводят профилактику оборудования в котельных и центральных тепловых пунктах. К началу отопительного сезона компания уже подготовила 123 котельных, 269 тепловых пунктов и 41 насосную станцию. В ходе профилактики на объектах теплоснабжения проводили промывку отопительных систем и ревизию электрической части и тепломеханического оборудования, чистку котлов, замену изношенных узлов и агрегатов, ремонт котлов и газовых горелок, проверку работоспособности контрольно-измерительных приборов. 

Работа по перевооружению котельных ведется «Концессиями теплоснабжения» системно и планомерно. Так, например, в Краснооктябрьском районе на котельной по ул. 4-х Связистов уже завершены работы по замене насосного оборудования с устройством новых фундаментов, технологической обвязки и запорной арматуры. Кроме того, в настоящий момент ведется монтаж комплектной трансформаторной подстанции для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы электроснабжения котельной. 

Планово-предупредительный ремонт котельных — один из важнейших элементов подготовки к отопительному сезону, от их бесперебойной работы зависит стабильная подача ресурса в целые микрорайоны в осенне-зимний период.


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