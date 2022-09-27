12 топ-менеджеров банка «Открытие» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Экономика 27.09.2022 13:18
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27.09.2022 13:18
12 топ-менеджеров банка «Открытие» стали лауреатами самого престижного корпоративного рейтинга лучших менеджеров страны, который ежегодно составляет Ассоциация менеджеров России при поддержке ИД «Коммерсант». Президент—председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов вошел в число бизнес-лидеров. Пять представителей банка «Открытие» стали лучшими в своих номинациях.
Руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов занял первое место среди ИТ-директоров коммерческих банков.
Старший вице-президент, директор департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента — председателя правления банка «Открытие» Анна Кантер снова признана лучшим директором по общественным и корпоративным связям в российской банковской системе.
Директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти банка «Открытие» Андрей Зорин возглавил рейтинг директоров по отношениям с органами власти.
Вице-президент, директор центра бизнес-трансформации банка «Открытие» Александр Орлов признан лучшим среди директоров по развитию в сегменте коммерческих банков.
Вице-президент, начальник управления закупочной деятельности департамента финансов банка «Открытие» Анна Ермакова признана лучшим директором по закупкам в коммерческих банках.
Руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров занял второе место среди директоров по маркетингу коммерческих банков.
Старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка «Открытие» Наталья Смирнова заняла второе место среди коммерческих директоров российских банков.
Вице-президент, директор юридического департамента банка «Открытие» Александр Полуянов занял второе место среди директоров по правовым вопросам коммерческих банков.
Руководитель службы по взаимоотношениям с инвесторами Марианна Науменко заняла второе место в рейтинге лучших директоров по связям с инвесторами среди коммерческих банков.
Старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие» Елена Салихова стала третьей среди лучших директоров по персоналу в сегменте коммерческих банков.
Начальник управления корпоративных коммуникаций банка «Открытие» Наталья Рыжова вошла в топ-3 лучших директоров по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию в коммерческих банках.
Списки рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» формируются Ассоциацией менеджеров (АМР) при консультационной поддержке ИД «Коммерсантъ».
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