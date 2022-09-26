Волгоград занял 71-ое место в рейтинге российских городов по зарплате

Экономика 26.09.2022 17:15
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26.09.2022 17:15
Волгоград занял 71-ое место в рейтинге российских городов по уровню зарплаты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА-Новости, так, соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора в городе-герое составляет 2,45. Это самый худший показатель среди российских городов-миллионников. Лучший показатель – в Москве. В столице России соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составляет 4.
В Волгограде в первом полугодии 2022 года чистая средняя зарплата составила 41,4 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 10,7%.
Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Новый Уренгой — среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2022 года составляла здесь 130 тысяч рублей, на нее можно было купить более пяти фиксированных потребительских наборов. Следом идут Салехард и Южно-Сахалинск — заработки и их покупательная способность в этих административных центрах не сильно уступали новоуренгойским.
В конце списка по покупательской способности относительно средней зарплаты расположились Элиста и Нальчик. В этих двух городах средней чистой зарплаты не хватит даже на полных два стандартных потребительских набора.
Также относительно невысокая покупательная способность отмечается в Грозном (два набора), Черкесске (2,03), Владикавказе (2,05), Майкопе (2,06) и Иваново (2,08).
Справка. Для оценки ситуации в этом вопросе эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора. На основе этих данных был составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат.
Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к потребительской корзине, иначе говоря, по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2022 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики.
В рейтинг включены 100 городов – административные центры регионов, а также другие крупнейшие города России.
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