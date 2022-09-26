Банк «Открытие» запустил сервис передачи данных по эскроу-счетам

Экономика 26.09.2022 10:51
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26.09.2022 10:51
Теперь счета, открытые в банке участниками долевого строительства, отображаются в учетной системе застройщиков. Это стало возможно благодаря каналу передачи данных host-to-host.
Технология host-to-host позволяет в режиме реального времени без авторизации в интернет-банке просматривать информацию об открытых и закрытых счетах, включая данные о поступлении средств, формировать отчеты и получать выписки нажатием одной кнопки.
— Все больше крупных компаний переходят на прямую интеграцию с банками из своей учетной системы, так как управление бизнес-задачами в рамках единого окна удобнее и быстрее, чем традиционное взаимодействие через интернет-банк. Учитывая наметившуюся тенденцию и понимая специфику девелоперского бизнеса, банк «Открытие» разработал специальный сервис для застройщиков на основе технологии host-to-host. Решение полностью отвечает запросам рынка и может повысить скорость работы с эскроу-счетами физлиц в несколько раз, что положительно скажется на динамике развития бизнеса, — отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».
Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».
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